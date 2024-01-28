تلاش برای ارایه یارانه مستقیم خرید از نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شنبه ۷ بهمن با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ، یاسر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمدمهدی سموعی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه و اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب برگزار شد.

اسماعیلی در این‌نشست گفت: نمایشگاه کتاب تجربه کم نظیری در حیات فرهنگی ایران است و بر همین اساس ذوق، شور و علاقه‌ای که در نمایشگاه کتاب وجود دارد علاوه بر اینکه برای مسؤولان فرهنگی مایه مباهات است، مسئولیت بیشتری را بر دوش آنان قرار می‌دهد. تأمین بستر برای اینکه چند میلیون نفر در فرصتی محدود با حوزه کتاب و مقولات فرهنگی از نزدیک انس بگیرند، خرید کنند و تفرج فرهنگی داشته باشند یک موهبت به‌شمار می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه گله‌مندی‌های فعالان این عرصه باید برطرف شود، از گرانی کاغذ به‌عنوان یکی از دغدغه‌های سال گذشته فعالان فرهنگی یاد کرد و گفت: ۱۵۵ میلیون جلد کتاب درسی با استفاده از کاغذ ایرانی چاپ شده و علاوه بر آن ظرفیت تولید کاغذ کشور نزدیک به ۸۰ هزار تن رسیده است که باید با استفاده از این ظرفیت تلاش کنیم تا مشکلات ناشران در این عرصه برطرف شود.

عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: نباید اجازه دهیم مشکلات کهنه شوند. از این رو برای حل مشکلات موجود در صنعت نشر، عنوان جلسه کارگروه کاغذ که با حضور دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور و برخی از وزرا برگزار می‌شود به جلسه کارگروه کاغذ و نشر تغییر یافت تا مشکلات موجود در صنعت نشر نیز بررسی شود.

اسماعیلی با اشاره به دیگر نکاتی که باید در برگزاری نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شود، گفت: نمایشگاه باید در فضایی دلپذیر برگزار شود، علاوه بر آن قیمت‌ها هم باید مناسب باشد. برای برطرف شدن برخی از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد نظام یارانه‌ای ویژه‌ای باید در نظر بگیریم. از این رو تصمیماتی درباره تخصیص کارت فرهنگ به مردم اتخاذ شده که انشاالله با تأمین زیرساخت‌ها بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و یارانه مستقیمی با عدد قابل توجه برای خریداران کتاب ارائه کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کتاب فروشی‌ها نیز گفت: معاون اول رئیس جمهور استانداری‌ها را مکلف کرده‌اند تا اماکن مناسب را برای راه اندازی کتاب فروشی‌ها قرار دهند چراکه کتابفروشی‌ها نماد فرهنگی شهرها است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با بیان اینکه مسؤولان باید انتظارات ناشران از نمایشگاه کتاب را تا قبل از برگزاری آن تأمین کنند، گفت: امسال با توجه به حوادث رخ داده، مساله فلسطین برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر همین اساس باید کمیته ویژه فلسطین در نمایشگاه کتاب داشته باشیم.