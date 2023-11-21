رقم ۵ تن تولید کاغذ ایرانی به ۸۰ هزار تن رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمانه جمعی از اصحاب نشر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سی و یکمین دوره هفته کتاب شامگاه دو شنبه ۲۹ آبان ماه در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی در این مراسم ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار خوشبختیم که با اصحاب فرهیخته و نخبهای چون شماها محشور هستیم. این نعمت بزرگی بر من و همکارانم است که این چنین توفیق خدمتگزاری بر جماعت خوشنام، خوش فکر، متعهد و فعال در عرصه پیشرفت و تعالی کشور عزیزمان را داریم که خدای متعال را بر این توفیق شاکریم.
اسماعیلی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی افزود: به واسطه اندوه بزرگ غزه روزهای دشواری را پشت سر میگذاریم و به درگاه مطهر شهدای غزه درود و سلام میفرستیم و نهایت خشم و انزجار خود را از این رژیم کودک کش و نژاد پرست اعلام میکنیم.
وی در ادامه ضمن تشکر از اصحاب نشر و فرهنگ درباره واکنشهای منطقی و دقیق شان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: از مجموع بیانات اصحاب نشر عزیزانمان در این مراسم تشکر میکنم که نکاتشان بسیار خوب و راه گشا بود. همچنین عنوان هم اندیشی عنوان درستی بر نشست امشب ما بود. من حداقل تلاش کردم یک مستمع خوب برای بیانات این عزیزان باشم که نکات خود را بیان کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به چند نکته مهم از فرمایشات شما اشاره میکنم، دولت خود را موظف میداند در حوزه فرهنگ کمیها و کاستیها را جبران کند که این سیاست قطعی دولت است و شخص ریاست جمهور و همه همکارانم در دولت خود را متعهد به مسائل فرهنگی میدانند. من در حضور شما اصحاب فرهنگ، کتاب، ناشران گرامی، نویسندگان ارجمند، صاحبان کتاب فروشیها و همه بزرگوارانی که در این چرخه مشغول جهاد فرهنگی هستند عرض میکنم من به عنوان خدمتگزار شما در این دوسال هیج درخواستی از رئیس جمهور و همکارانم در دولت نداشتهام. اگر اشکالی و نقصی بر من بوده بر من وارد بوده که نتوانستم بیانات و مطالبات و دغدغههای شما را پیگیری کنم وگرنه شخص رئیس جمهور با تمام مسائل تجاری و معیشتیای که در کشور دارند با تمام وجود پای کار فرهنگ ایستادهاند و من با آغوش باز در خدمت دوستان از صنوف مختلف کتاب برای شنیدن حرفهایشان هستم.
اسماعیلی همچنین ضمن اشاره به تشکیل کارگروه نشر و کاغذ در دولت گفت: روزی که دولت را تحویل گرفتیم تولید کاغذ ایرانی در کشور ۵ تن و نهایتاً ۱۰ هزار تن بود و ما امروز در آستانه تولید ۸۰ هزار تن کاغذ ایرانی هستیم. مسائل مختلف حل شده است و همه مسائل حوزه نشر در اینجا قابل پیگیری است و ما قطعاً مسائل را حل خواهیم کرد. همچنین در بحث مالیات که دوستان گفتند پیشنهاد ما در دولت بلا فاصله در حضور وزیر محترم اقتصاد پذیرفته شد اما اشکالی در متن ارسالی هست که با آقایان مخبر و خاندوزی صحبت کردم و انشاءالله متن با اصلاح مجدداً پیگیری خواهد شد.
وی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و میزان یارانه کتاب و نشر افزود: در حوزه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک گام مهمی را دولت برداشت که ما هزار میلیارد رایانه کتاب را در لایحه سال آینده قرار دادهایم و انشاءالله در یکی دو روز آینده تحویل مجلس داده خواهد شد. به هرحال هیچ راهی در این حوزه مسدود نیست و من مجموع نکات دوستان را یادداشت کردم.
اسماعیلی گفت: در بحث کاغذ ما هیچگاه نگفتیم همه نیازهای کاغذ برطرف خواهد شد. اما انشالله ما در کنار پیشنهاد دوستان یک کار مهمی را در خارج از کشور شروع کردهایم که یک بار خودم و یک بار گروهی فرستادیم و درحال حاضر قرار است گروه جدیدی را همراه با یک گروه اشتراکی کارهای کاغذ را پیگیری کنیم.
وی افزود: خداراشاکر هستیم که جامعه ما جامعه عمیقاًً فرهنگی است و این عشق و علاقه شماست که ما را در صحنه نگه داشته است. ما برای اعتلای فرهنگ تلاش میکنیم و قول میدهیم با تمام وجوه در خدمت شما باشیم و همکاران من پیگیر کارهای شما خواهند شد.
اسماعیلی در پایان گفت: این نشست را به مناسبت هفته کتاب برگزار کردیم. ما حتماً موارد گفته شده را در حوزههای ارزی و مشکلات معیشتی و صنفی پیگیری خواهیم کرد. ما آماده هستیم و هرکاری از دستمان بر بیاید برایش اشتیاق و هیجان داریم که زودتر به نتیجه برسد و لبخند را در لبان شما اصحاب فرهنگ و هنر، ناشران و نویسندگان محترم مشاهده کنیم. انشاءالله با قوت مسیر خدمتگزاری را در محضر شما خواهیم داشت.
در پایان این مراسم از نغمه مستشارنظامی، محمدعلی گودینی، محمود اکرامیفر، مجید ملامحمدی تقدیر شد.
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