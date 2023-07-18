نمایشگاه کتاب رویداد ویژه برای نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تجلیل از دستاندرکاران سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، شامگاه دوشنبه ۲۶ تیر با حضور محمدمهدی اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یاسر احمدوند؛ رئیس سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی؛ قائممقام و سخنگوی سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، دستاندرکاران و نمایندگان دستگاهها و نهادهای همکار در برگزاری این رویداد فرهنگی برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی در این آئین با بیان اینکه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران جزو پررونقترین رویدادهای فرهنگی در دنیاست، گفت: البته اطلاعات کاملاً دقیقی ندارم که پررونقترین است، اما اطمینان دارم که جزو معدود رویدادهایی است که با این میزان از استقبال عمومی همراه است. نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مایه آبروی نظام فرهنگی کشور است. در نمایشگاه سیوچهارم نگرانیها و دغدغههایی که هر کدام به تنهایی موضوع برگزاری نمایشگاه را تحتالشعاع قرار میدادند، کم نبود. از مسائل اجتماعی تا چگونگی حضور مردم تا مکان برگزاری، کمیت بازدیدکنندگان، هماهنگی دستگاهها و دهها مساله دیگر که برای من و همکارانم برای برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران دغدغه بود. تجربههای پیشینی به ما کمک کرد. همچنین توکل و توسل به درگاه باریتعالی در شرایط دشوار به کمک ما آمد تا کار را به نحو احسن جلو ببریم. سختکوشی، صبر، سعه صدر، همراهی، جلب مشارکت و همکاری دستگاهای مختلف و… مولفههایی است که اگر در کنار هم قرار بگیرند، رخداد بزرگی مانند نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را به نقطه عظمت میرسانند.
وی افزود: در یک سال گذشته روزهای دشواری در عرصه فرهنگ و هنر تجربه کردیم، روزهایی که دستاندرکاران فرهنگ و هنر، نگرانیهای جدی پشتسر گذاشتند. دشمن در اتفاقاتی که پاییز سال گذشته رخ داد با تمام توان پای کار بود که حوزه فرهنگ و هنر را به تعطیلی یا کمرونقی بکشاند. این اتفاق را با گوشت و پوست و استخوان در جشنواره بینالمللی فیلم فجر در بخشهای مختلف احساس کردیم. تروریسم رسانهای با همه قوت و داشتهها و با بهکارگیری افراد، بعضی از شخصیتها، رسانهها و با یارگیری حداکثری به جنگ با حوزه فرهنگ و هنر رفت. همانطور که انقلاب اسلامی ایران نهضت و مسیر طولانی از خرداد ۱۳۴۲ تا ۱۴۰۲ را با حوادث پرشمار با موفقیت طی کرد این بخش را هم به یاری خدا پشتسر خواهیم گذاشت. سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران هم با همه کش و قوسها در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
رضایت مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب، بزرگترین پاداش برای ما بود
اسماعیلی گفت: همکاران ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای همکار تلاش کردند و دست بهدست هم دادند تا نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، آبرویی برای عظمت ایران اسلامی شد. چه پاداشی برای من، شما و همه زحمتکشان نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و علاقهمندان عرصه فرهنگ بالاتر از این که لبخند رضایت را بر لبان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دیدیم. این بزرگترین پاداش برای ما بود. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بیش از سه ساعت برای بازدید از سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران وقت گذاشتند و با محبت از این نمایشگاه یاد کردند. این اتفاق بزرگترین پاداش و دستاورد برای ما بود. ایشان در این بازدید، نقاط مهم و خطیر و اولویتهای حوزه نشر و کتاب را برای ما بیان کردند. همچنین از حوزه کودک و نوجوان صحبت کردند که نیازمند توجه و مایه نگرانی است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با حضور در غرفهها از همه ناشران و مسئولان غرفهها درباره روند فعالیتهایشان در حوزه کودک و نوجوان سوال پرسیدند.
وی در ادامه با اشاره به بازدید آیتالله سیدابراهیم رئیسی از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران افزود: رئیسجمهور محترم برای پاسخ به نگرانی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تمام ساعات بازدید را به بخش کودک و نوجوان اختصاص دادند. ایشان در این بازدید با ناشران کودک و نوجوان گفتوگویی گرم و صمیمانه داشتند. ما هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای پیگیری این نگرانی، جایزه ملی کتاب کودک و نوجوان را راهاندازی کردیم و از همکاران خود خواستیم بسته کاملی برای ارتقا این حوزه تدارک ببینند. بنای ما در دولت سیزدهم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که بخش مهمی از این نگرانیها را با کار جهادی و با همکاری اصحاب فرهنگ و هنر حل کنیم. دغدغه دیگر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که اولویت ما در وزارتخانه نیز هست، مساله کاغذ است. کم بود تعداد غرفههایی از هزینههای تمام شده کتاب ابراز ناراحتی نکنند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ریز مسائل فعلی حوزه کاغذ قرار گرفتند و کارهایی که در این حوزه انجام شده یا در حال انجام است را به ایشان اطلاع دادیم. از کارگروه کاغذ صحبت کردیم که اتفاقات خوبی در آن رقم خورده است. در حوزه نشر در زمینه کاغذ باید به خودکفایی برسیم و به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قول دادیم این موضوع را با قوت دنبال کنیم. با همین نگاه با تأکیدات محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور که همیشه پشتیبان حوزه فرهنگ و هنر هستند، قرار شد کارگروه کاغذ را به کارگروه کاغذ و مسائل حوزه نشر ارتقا دهیم و در آن به مسائل کیفی کار نیز توجه کنیم. جزئیات این کارگروه را با آقای مخبر در میان گذاشتیم. هفته آینده اولین جلسه این کارگروه در دور جدید برگزار خواهد شد.
نمایشگاه کتاب رویدادی ویژه برای نشاط اجتماعی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از همه نهادهایی که در این کار بزرگ فرهنگی با ما همکاری کردند، تشکر میکنم. همچنین از همه همکاران خودم در بخش خصوصی نشر تشکر میکنم که با همه دغدغهها و مشکلاتی که به آنها آگاهی دارم و میشناسم در این حوزه غیورانه پای نشر و کتاب ایستادند. ضروری است به آنها توجه و مسائل و مشکلات آنها را حل کنیم، چراکه بخش اصلی و عمده برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به شکل زیبا مرهون مشارکت این عزیزان است. همچنین باید از نویسندگان تشکر کنم. سال گذشته ۱۰۸ هزار عنوان کتاب در کشور منتشر شده است که از این تعداد ۸۰ هزار عنوان کتاب چاپ اول و جزو آثار تألیفی و حاصل کار نویسندگان عزیز کشورمان بودند که نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را پر رونق کردند. از همه مخاطبانی که با حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، فضای نشاط را در جامعه ایجاد کردند نیز تشکر میکنم. ما به نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بهعنوان یک رویداد در حوزه کتاب نگاه نمیکنیم، بلکه نمایشگاه یک رویداد ویژه برای نشاط اجتماعی است. برنامههای فرهنگی و هنری که در سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد با استقبال مخاطبان مواجه شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: استقبال مخاطبان از سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بهحدی بود که بازدیدکنندگان ماشینهای خود را در اتوبانها و حاشیه بزرگراهها پارک کردند. مترو و ناوگان حمل و نقل شهری از استقبال بسیار بالای مردم از نمایشگاه خبر دادند. بیش از یک میلیون نفر در نمایشگاه حاضر شدند. این اتفاق وقتی جالب میشود که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست، امکان خرید مجازی را برای مردم عزیز ایران فراهم کردیم و علاقهمندان میتوانستند در کمتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بهصورت مجازی کتابهای مورد نظر خود را خریداری و با پست رایگان درب منزل دریافت کنند. کتابهای خریداری شده در بخش مجازی این نمایشگاه به روستاها و مناطقی ارسال شد که نشانی و آدرس کاملی از محل سکونت وجود نداشت و همکاران شرکت ملی پست آدرسها را با نشانی رنگ در خانهها پیدا میکردند. در بخش مجازی سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران یک میلیون و ۴۰۰ هزار کتاب خریداری شد. این آمار نشان میدهد جامعه عمومی در کشور تشنه فعالیتهای فرهنگی هستند. در بهار امسال در حوزه سینما یک فیلم از سوی بیش از ۵ میلیون نفر دیده شد و در این ماه سینمای ما به اندازه کل سال گذشته فروش داشت. همچنین اجراهای صحنهای و جشنوارههای عروسکی نیز به همین شکل مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. در این اجراها بر اساس گزارشها همه سالنها پر از مخاطبان بود. این اتفاق برای ما مایه افتخار است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ممکن است در گوشهای از هزاران هزار رویداد فرهنگی که برگزار میشود، یک نفر ذرهبین بگذارد و مساله ناهنجاری در آنها اتفاق بیفتد. من و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محکم سر مرزهای هنجاری و اخلاقی جامعه ایستادهایم و کوتاه نمیآییم. شما عظمت کار را میبینید. در سیوچهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نگران بودیم و یک جوان انقلابی را مسئول این کار کردیم. روزانه برنامههای متنوع فرهنگی برگزار میشد و حتی یک مورد برای این جمعیت چند میلیونی حاضر در نمایشگاه مشکل ایجاد نشد. هر جا مسألهای بود، مردم و دوستان ما با سعه صدر، ادب و نزاکت دینی آن را حل میکردند. اینها متن واقعی جامعه است. از رسانههای گروهی، مطبوعات، صدا و سیما و همه کسانی که دلسوزانه در شبکههای اجتماعی پای این رویداد بزرگ ایستادند تشکر میکنم. برای همه ما مایه غرور است. غرور ملی همین است. این مسائل کنار هم قرار میگیرد و هر ایرانی با دیدن و شنیدن آن به وجد میآید. این موضوعات تجاربی است که روی هم انباشته میشود و حافظه تاریخی معظم و مبارکی برای یک ملت شکل میدهد. حافظه تاریخی که آنها را با قوت برای فرزندان و نسل بعدی روایت میکنیم.
فعالیتهای فرهنگی و هنری در وضعیت امیدوارکنندهای قرار گرفته است
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مجموعه فعالیتهای فرهنگی و هنری اکنون در وضعیت امیدوارکنندهای قرار گرفته است، گفت: به لطف خدا مجموعه فعالیتهای فرهنگی و هنری در نقطه پرشکوه و امیدوارکنندهای قرار گرفته و من بهعنوان مسئول فرهنگ و هنر در دولت سیزدهم موظم این حوزه نشاط اجتماعی را استمرار دهم و اجازه ندهم اتفاقاتی رخ دهد که در فعالیتها این حوزه پرنفوذ و مرجع در جامعه ایرانی اخلالی پدید آید. از همه دستاوردهای فرهنگی و هنری کشور با قوت و اعتماد به نفس کامل مراقبت میکنیم. یک جامعه قوی و با شوکت، حوزه فرهنگ و هنر قوی و عمیق دارد. ایران عزیز را با ویژگیهای ایران بزرگ، ایران قوی، ایران فرهنگی و ایران هفت هزار ساله برای مخاطبان توصیف میکنیم. دو هفته پیش در سفر به روسیه پیشنهاد کردم تورهایی با حضور اصحاب فرهنگ و هنر تشکیل دهند تا عظمت فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و فرهنگ ایرانی اسلامی را ببینند. در بهترین نقطه مسکو نمایشگاه در اختیار ایران بود که در تمام روزهای برگزاری مملو از جمعیت بازدیدکنندگان روس بود. هر جای دنیا برای فرهنگ و هنر ایران برنامه برگزار کردیم با این استقبال مواجه شد. این مایه افتخار ما است و با قوت از افتخارات جامعه ایرانی پاسداری خواهیم کرد و به آن رونق میدهیم.
محمدمهدی اسماعیلی در پایان افزود: اهالی فرهنگ و هنر، روزهای با عظمتتری را تجربه خواهند کرد. مسیر رشد و تعالی ملت ایران رو به جلو با نگاهی به آینده تمدن نوین اسلامی و شکلگیری این تمدن خواهد بود. تمدن، بر پایه ارتقا فرهنگ و هنر شکل میگیرد. از همه دستگاهها و نهادهای همکار در بخش خصوصی، انتظامی، امنیتی، خدماتی، رسانهای و…که در برگزاری این رویداد کمک کردند، تشکر میکنم. امیدوارم با نیروی مضاعف و نگاه آسیبشناسانه به آنچه پشتسر گذاشتیم و نگاه امیدوار به آینده پیشرو، نمایشگاه سیوپنجم را به نقطه بالاتری ارتقا دهیم.
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