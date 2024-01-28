به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران، هفتم بهمن ماه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه تهران که در محل دفتر رییس دانشگاه و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و نمایندگان تشکلهای اسلامی برگزار شد، با تاکید بر اینکه دانشگاه لازم است سهم خود را در افزایش میزان مشارکت در انتخاباتهای پیش رو ایفا کند، بیان داشت: نقش دانشگاه در زمینه افزایش مشارکت در انتخابات، ناظر بر تلاش برای ارتقای شناخت و آگاهی جامعه از گرایشهای مختلف حاضر در صحنه رقابت و در واقع اقناع شهروندان برای مشارکت فعالانه در انتخابات است.
رییس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: روشهای اقناع شهروندان برای شرکت در انتخابات باید به گونهای باشد تا به این باور برسند که در میان نامزدهای انتخاباتی، نامزد یا نامزدهایی حضور دارند که گرایشات سیاسی، نیازها، اولویتها و حتی باورهایشان را نمایندگی کنند.
وی با اشاره به برگزاری نشست (خانه گفتوگوی انتخابات) در هفته آخر بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل تالار شهید سلیمانی مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، تاکید کرد: هر یک از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه تهران، تعدادی از چهرههای گروههای سیاسی و احزاب مختلف که حرف برای گفتن دارند را برای حضور در این نشست خانه گفتوگو پیشنهاد دهند تا نمایندگان افکار مختلف بیایند و حرفهایشان را مطرح کنند.
رییس شورای فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: رهبران فکری و شخصیتهای سرشناس و موثر جریانهای سیاسی مختلف، در این نشست خانه گفتوگو دعوت خواهند شد.
رییس دانشگاه تهران با اعلام اینکه نشست (خانه گفتوگوی انتخابات) از شبکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران پخش خواهد شد، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات با گفتگو حل میشود. محیط دانشگاه باید محیطی باز باشد و افکار و سلیقههای مختلف که دلسوز ایران اسلامی هستند به طرح اندیشه و دیدگاه خود بپردازند.
مقیمی با اشاره به اینکه مجموعه فعالیتهای دانشگاه تهران دارای دو نوع اثرگذاری درون و برون دانشگاهی است؛ بیان داشت: تاثیر دانشگاه تهران بر جامعه در حوزههای سیاسی، به عنوان یکی از مولفههای مرجعیت دانشگاه در جامعه شناخته میشود.
رییس دانشگاه تهران، از نقدپذیری و گسترش فضای آزاداندیشی به عنوان مهمترین مولفههای دانشگاه تمدنساز نام برد و تصریح کرد: در صورتی که دانشگاه و دانشگاهیان بتوانند سهم خود را در ارتقای فرهنگ پذیرش نقد ایفا کنند، در واقع یک گام بلند دانشگاه در زمینه خدمت به جامعه برداشته شده است.
سید محمد مقیمی تاکید کرد: اینکه رییس دانشگاه، وزیر، دولت و رییسجمهور مورد نقد قرار گیرند و سطح تحملپذیری نقدهای مدیریتی در کشور بالا رود، مشارکت مردم در همه امور از جمله انتخابات نیز افزایش پیدا میکند.
وی در بخش دیگر سخنانش از تشکیل «ستاد ترویج مشارکت دانشگاهیان در انتخابات» در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این ستاد دارای شاخههای تبلیغی، ترویجی، مناظرهها و … است و در این راستا تشکیل میشود که محلی برای طرح دیدگاه افرادی باشد که دلسوز کشور و مردم هستند.
برنامهریزی بسیج دانشجویی برای برگزاری تریبونهای آزاد دانشجویی و مردمی با حضور گروههای مرجع مردمی، دعوت از دبیران کل احزاب شناسنامهدار، برگزاری سلسله نشستهای آزاداندیشی در آستانه انتخابات، ایجاد «گذر انتخاب» در حدفاصل سردر اصلی دانشگاه تهران و خیابان ۱۶ آذر با مشارکت تشکلهای دانشجویی، فعال شدن معاونتهای فرهنگی دانشکدهها و میدان دادن به تشکلهای دانشجویی، از جمله محورهای مطرح شده از سوی اعضای شورای فرهنگی دانشگاه تهران بود.
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