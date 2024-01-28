برگزاری دوره های فراگیر درکارشناسی ارشد و دکتری لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عموعابدینی صبح امروز در نشست خبری در وزارت علوم برنامه های این معاونت را تشریح کرد و درپاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت برگزاری دوره های فراگیر در دانشگاه پیام نور و انتقال آن به دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در کارشناسی ارشد و دکتری مسیر فقط آزمون است یک جاهایی یک رشته های خاصی هستند که پس از آزمون مصاحبه انجام می شود. کسی اجازه ندارد خارج از این عمل کند، برای همین در شورای گسترش نیز لغو شد. لذا نه در دانشگاه آزاد اسلامی و نه پیام نور و نه هیچ دانشگاهی نمی تواند برگزار شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی دانشگاه پیام نور و اینکه وزارت علوم براساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط یک ماه زمان برای ساماندهی این دانشگاه فرصت دارد، گفت: در رابطه با پیام نور باید دو نکته را مدنظر قرار دهیم اولا این‌که یک ماه فرصت برای اساس‌نامه است، اساس‌نامه دانشگاه پیام نور باید بازبینی شود اساس نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما نمی‌توانیم اساس‌نامه‌ای را مصوب کرده و اجرا کنیم این درحال پیگیری است.

وی افزود: دومین مطلب سامان‌دهی آمایش است. مسوولیت ساماندهی با ما است، اولین مصوبه در رابطه با ساماندهی پیام نور این بود که هیات علمی و کارکنان این دانشگاه جایگاهشان با عزت مشخص شود، الان در واحدی مثل اردکان این کار ساماندهی کامل انجام شده است و کل مجموعه باهم به دانشگاه اردکان منتقل شده است. مهم‌ترین چیز برای ما اعضای هیات علمی و کارکنان هستند، هیات‌علمی این دانشگاه هیات علمی دانشگاه اردکان محسوب می‌شوند. ولی بحث دانشجو فرق می‌کند ورودی و نظام دارد در آن توافق‌نامه آمده‌است که دانشجو در همان‌جا درس را بخواند ولی ذیل نظام آموزشی پیام نور باشد.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: دانشگاه اردکان مدیریت دانشجویان پیام نوری که به این دانشگاه منتقل شده اند را با مدیریت پیام نور مرکز و یا استان انجام می دهد. وقتی دانشجو فارغ‌التحصیل شد، مدرک وی نیز همان پیام نور است، لذا حق دانشجو، استاد و حق کارمند در جای خود محفوظ است اگر موردی در سامان‌دهی پیش بیاید قطعاً آن را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: ۱۳۴ واحد پیام نور ساماندهی شده که در مجموعه حوزه دانشگاهی بهره وری مناسب‌تری داشته باشند یعنی یا تبدیل به مرکز رشد شده یا در اختیار دانشگاه‌های دولتی یا فرهنگیان قرار می گیرند، حذف یا ادغام این دانشگاه مطرح نیست بلکه این ‌واحدها ساماندهی شده اند و دیگر پذیرش دانشجو نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: ۲ هزار و ۱۶۰ واحد دانشگاهی داریم که ساماندهی می‌شوند تا به بهره وری برسند، در دانشگاه علمی کاربردی تعدادی از واحدها ساماندهی شده است، حدود ۱۱۲ واحد دانشگاه غیر انتفاعی نیز ساماندهی شده که به دلیل نداشتن دانشجو پذیرش آنها صفر یا انحلال آن اعلام شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم از ایجاد شهر دانش و نوآوری ثریا نیز خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت منطقه مکران، موظف هستیم این منطقه را توسعه دهیم مجموعه های این منطقه فعال شدند تا توسعه یابند. در این منطقه شهر دانش و نوآوری ثریا به زودی توسعه می یابد تا از ظرفیت آن به خوبی و بیشتر استفاده شود. این منطقه با مشارکت همه دستگاه ها توسعه خواهد یافت.