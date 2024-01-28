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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

با تغییر مصوبه مجلس؛

مشمولان سربازی بالای ۳۵ سال و دارای ۲ فرزند یا بیشتر معاف می‌شوند

مشمولان سربازی بالای ۳۵ سال و دارای ۲ فرزند یا بیشتر معاف می‌شوند

مجلس مصوبه قبلی خود درباره معافیت سربازی متاهلان را اصلاح کرد و مقرر شد مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای ۲ فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، متن بند «ت» ماده (۱۰۲) را اصلاح و ۲ تبصره نیز به آن اضافه کردند که به شرح زیر است:

«ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره ۱- در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند.

تبصره ۲- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه علمیه در خارج از کشور، مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و شورای عالی حوزه‌های علمیه تدوین و اجرایی می‌گردد.»

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی صبح امروز مصوب کرده بود که در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان غایب و غیرغایب بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند یا بیشتر از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند که این مصوبه اصلاح و مقرر شد مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند.

کد مطلب 6007131
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      14 5
      پاسخ
      قوانین بی ثبات که هر روز تغییر می کند، روی اعصاب مردم است.
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      15 4
      پاسخ
      این قوانین برای بستگان مسولین، وقتی آنها معاف می شوند دوباره برداشته می شوند هیچ قانونی ثبات ندارد
      • مهناز IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
        17 4
        چرا تحقیق نکرده حرف میزنید ما نه مسوولیم و نه هیچی همسرم نتونسته خدمت بره گرفتار بوده الان ۴۵ سالشه تا کی باید از همه جیز محروم باشه.وقای هم مشمولین غایب پول دادن ما نداشتیم
    • رامین IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      22 5
      پاسخ
      سلام چند وقت پیش هم این مسئله شایعه شده بود که چندین جا رو پیگیری نمودیم از سازمان نظام وظیفه و دفاتر پلیس+۱۰ و ... مراجعه نمودم اما فرمودند که شایعه ای بیش نیست.... خواهشاً اگه منابع مطمئن دارین معرفی کنین که پیگیری نماییم و اینکه تا چه حد مطمئن هستین از صحت داشتن این موضوع اگه راهنمایی بفرمایید م
      • توضیح IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
        13 1
        این هنوز مصوبه مجلس هست که باید بره شورای نگهبان تا به قانون تبدیل شه و بره اجرا...
    • داود IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      14 2
      پاسخ
      ایا متولدین سال ۶۷ هم معاف میشوند
      • قاسم IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
        1 1
        تشکرمیکنم ازملت ایران من چهل سال دارای سه فرزندمعاف شدم دمشون گرم که به فکرمابودن درضمن معافیت شامل چهل سال به بالا دارای سه فرزند
    • سرباز IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      10 9
      پاسخ
      حالا 30 ساله های دو فرزندی و سه فرزندی چه گناهی کردن مسخره بازیه
    • رضا IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      14 7
      پاسخ
      خداخیرمجلسوبده برای این تصمیمشون
    • مجید IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      8 3
      پاسخ
      حالا کی اجرایی میشه.
      • علی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
        10 10
        قرار نیست اجرا بشه 🤣🤣
      • مریم IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
        12 4
        نه خیراخبارچندروزپیش اعلام کردکه تصویب شده میدن
    • علی US ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      8 1
      پاسخ
      مشمولان غایب بالای 30 سال رو تعیین تکلیف کنید. بالای 30 سال امکان به خدمت رفتن نیستش، تنها راه حل جریمه نقدی مشمولان غایب بالای 30 سال هستش، فرقی نمی کنه مجرد باشی یا متاهل، هر کدوم مشکلاتی رو دارن، چه بسا مجردی که با حل این مشکل ازدواج کنه و بچه دار بشه و این در راستای هدف کشور (جوانی جمعیت) هستش.
    • محمد BR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      11 1
      پاسخ
      سلام خبرمعافیت سن بالا۳۵سال و۳فرزند کی به پلیس+۱۰ارسال میشود ممنونم
    • نام بهنام ظفرنما IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      4 7
      پاسخ
      نظر من از دولت مردمی آقای رئیسی تشکور میکنم خیلی دولت خوبی دارد
    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      4 1
      پاسخ
      سلام این طرح کی اجرامیشود چون بنده دا رای دوفرزندهستم ازکارافتاده شدم
    • اسدالا دستجردی US ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      5 2
      پاسخ
      سلام خسته نباشیدباتشکرازخبرخوش حالا؟ ماکی وکجابریم برای معافیت ازخدمت ۳۵به بالا
      • B IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
        3 1
        دروغ محض مشمول سه فرزندها هست
    • علی IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      9 7
      پاسخ
      بشینین تا اجرایی بشه😂😂😂
    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 6
      پاسخ
      خدا قوت به نمایندگان مردم
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      10 0
      پاسخ
      اگه قرار نیست معافیتی باشه، الکی مردم رو دلخوش نکنید. کمتر با روان مردم بازی کنید
    • امیر FR ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      10 0
      پاسخ
      سلام این طرح خیلی عالیه اما رفتیم پلیس +10 گفتن باید شورای نگهبان هم تایید کنه اما نمیدونم چقدر زمان میبره... دوستان شما نمیدونید کی میتونیم از این طرح استفاده کنیم و چه موقع باید مراجعه کنیم
    • الف،م IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      16 0
      پاسخ
      یک فرد۴۴ ساله ،بادو فرزند ،ومستاجرهست بعلت مشکلات عدیده نتونسته بره سربازی،وپولم نداشته بخره،واز کار مناسب،بیمه،ادامه تحصیل،گرفتن وام بانکی،حتی رفتن به کربلا،محروم شده،وخانوادشم دچار مشکلن،شمارا به خدا معافیت دوفرزندی راتصویب کنید،
    • داود IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      8 3
      پاسخ
      سلام میخواستم ببینم من ۴۲سال با ۲فرزند الان میتونم به دفاتر پلیس ۱۱۰مراجعه کنم چون سرباز فراری هستم با شرایط این که اون موقع مربی اموزشی گفت هر کی میخواد بره بیاد لباسهاشو تحویل بده بره ما تحویل دادیم بعد از ۱۰ روز اومدیم
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      7 0
      پاسخ
      یعنی ‌واقعیت داره معاف۲فرزند و۳۵ سال سن داشته باشی
      • محمد IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷
        0 0
        باسلام من متولد1363 هستم با2 فرزند معاف نمیشم ممنون میشم راهنمای کنید
    • بهنام ظفرنما IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
      3 1
      پاسخ
      من سی پنج سال دارم داری دوفرزندم خواستم بدونم از خدمت سربازی معاف میشوم
    • سید مجید IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      3 0
      پاسخ
      سلام من ۳۵ سال دارم ودارایی سه فرزند هستم وغیب دارم کی میتونم پیگیر بشم برامعافیت
    • مهدی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۵
      2 0
      پاسخ
      سلام و احترام. این قانون کی اجرایی میشه؟
    • عيسى IR ۰۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      كي أجرا مي شود
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید من دوفزند دارم سن ۳۷ سال دارم من هم معاف میشم
    • آرش نعمانی IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      الان من و کسانی هستند که 35 سال سن دارند و کمک خرج خانواده و دارای پدر بیمار و بالای 60 سال سن هستند اما مجرد هستند ، چرا فقط افراد 35 سال که دارای فرزند هستند؟ چرا کلا بالای 35 سال سن معاف نمیشوند؟ سن 35 به بالا به چه درد نظام و سربازی میخوره؟
    • حسین فصیحی IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      2 1
      پاسخ
      پس چرا پلیس بعلاوه 10میریم میگه دو بچه معاف نیست
    • ارمیا IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      1 1
      پاسخ
      سلام من متولد ۶۰ با دو فرزند آیا معافم
      • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
        2 0
        بله بروپلیس +۱۰
      • امیر IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۵
        0 0
        منم نمیدونم منم گرفتارم
    • حسین IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 2
      پاسخ
      میخام بدونم بالای سی پنج سال سن دارای سه فرزند معاف شدن یانه
    • حسین RO ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      طرح تصویب شده ولی تاریخ اجرای طرح را مشخص کنید هر روز میخواد بریم پلیس + ۱۰
    • علی اصغر عبدی فرد IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      سلام من ۴۱سال دارم به پلیس +۱۰ مراجعه کردم به گفتند ۲فرزندی تسبب نشد میشه بهم بگید کجا باید برم ممنون میشم
    • امیر GB ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام این قانون کی تثبیت میشه؟ از بهمن این حرف زده شده کسی میدونه که شورای نگهبان کی این قانون رو ثبت میکنه؟ یا وعده سرخرمن بوده
    • حسن IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      هرجارفتم میگن همچین دستوری نیامده 35سال به بالا دوفرزندی معاف هستن مردم سرکار ندارید
    • حمید US ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سن ۳۷دارای ۳فرزند آیا مشمول معافیت هستم.به پلیس +۱۰مراجهه کردم گفتن هنوز تصویب نشده.موندم چکار بکنم .راست میگن یا وقت جواب ارباب رجوع رادارند.لطفا شما راهنمایی بکنیم
    • امیر GB ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
      1 0
      پاسخ
      این قانون از چه تاریخی اجرا میشه چرا میریم پلیس به علاوه 10 میگن هنوز تصویب نشده
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
      1 0
      پاسخ
      به گفته رهبر مون به جوانان و خانواده آنها را نا امید کردن کار اشتباهی پس چرا ابن معافیت ۳۵ سال مجلس ۲۰ بار تصویب کرده شورای نگهبان حزف میکنه وبه خانوادشون وبه جوانان نا امیدی میدی بخدا کاره خوبی هم معافیت ۳۵ سال میتونن راحت توی شرکت‌ها کار کنن شرمنده خانوادشون نشن کار بدی است نه پس چرا حزف میکنن
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      1 1
      پاسخ
      دست مجلس ها درد نکنه لاقل اینا یه تحقیق کردن یا جمع مردم رفتن چون میدونین اینایی که ۳۵ سال داره و دو یا سه بچه اگه خدمت سربازی برن زن بچش چی میشه خرجی گرونه مجلس میخواست معاف کنه که اینا راحت توی شرکت‌ها کار کن ولی شورای نگهبان حذف میکنه چون نمی‌خوان زن بچه اینا راحت زندگی کنه وگرنه چرا مخالفت کرد
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      1 0
      پاسخ
      دست مجلسی‌ها درد نکنه واین دولت واقن دولت مردی است مجلس در تلاش هستن تا عده‌ای از خانواده ها را دلشون شاده کنه و امیده بده به زندگی ولی شورای نگهبان نه مردمی است وبغیر از نا امید کردن خوانواده کاری از پیش نمبره چرا این معافیت سربازی متاهلین حذف کرد دلیلش چیه نامید کردن
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      3 0
      پاسخ
      دست مجلس ها درد نکنه لاقل این صدر صد میان مرد رفتن و از زندگی مردم خبر دارن از حال مرد چون اونا که ۳۵ سال به بالا داردن ۳ تا فرزند واقن اینا باید معاف بشن تا بتونن توی شرکت‌ها کار کن تا شرمنده زن وفرزندان نشود ولی شورای نگهبان راحت حذف میکنه منظور اینه که اسنا که ۳۵ بالا سن بیاد پادگان یک دو بزن واق
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      1 1
      پاسخ
      باسلام تو را خدا اینو دست مسولین برسونین اول دست مجلسی ها درد نکنه چون واقن به فکر عده‌ای هستن که سنشون بالاست من که ۳ تا بچه دارم ومستجر هم هستم با ۳۷ سال سن تازه نمیتونم خرجی بچم اجاره خونه بدم پس چطوری بیام برم خدمت سربازی شواری نگهبان اینو میخواد.مخالف کرده با ۳۷ سال سن بیام بشین پاشو بریم ۱و۲ ب
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 1
      پاسخ
      سلام واقن دست مجلس درد نکنه اون موقع که با پول میدان معافیت سربازی یه عده‌ای نداشتن نگرفتن وعده هم گرفتن پس چرا شورای نگهبان مخالفت نکرد حالا که مجلس بدون پول معاف میکنه شورای نگهبان مخالف میکنه وحذف میکنه من همون آدم هستم اگه پول داشتی معاف میشدم اگه پول نداشتم باید بریم اینه تصمیم شواری نگهبان
    • امید IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
      3 0
      پاسخ
      من چهل هفت سالمه با داشتن دوفرزند وسالها محرومیت ومریضی روانی وبیماری وگوهای من همش سفید شده وزنم طلاق گرفته وهنوز دولت معافیت نداده در حالی همسن های من دارن بازنشست می شوند.دولت من مریض می خواد ببره سربازی با داشتن نوه .سه فرزند معاف کردن با ین چهل سال ولی من چهل هفت ساله با دوفرزند معاف نکردن
    • مسعود IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      من۳۹ سال سنمه دارای سه فرزند آیا معافی به تعلق میگیره یانه
    • مصطفی ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام 43سالمه 2فرزند دارم این قانون اجرای شده ومن کی میتونم برم دنبال کارهای معافیم با تشکر
    • IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      انتخابات تمام بشه لغو میشه میگن ایرادداره
    • عبدالسلام ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
      1 0
      پاسخ
      آیاماازسربازی معاف میشویم 3تافرزندوخودم 36سال سن دارم کی ماراازخدمت معاف میکنن
    • رضا ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این طرح برای کاهش تعدادمشمولان غایب سن بالا و حل مشکلات آنها بودنه اینکه شامل افراد غیر غایب باشد چتد تا پی اچ دی وطلبه وورزشکاررا شامل شود،این عدالت است،غایبینی پول داشتند خریدند الان هم پولدارهای معاف میکنید،کسی که تا۳۵ سالگی غیبت نخوره پولداره دیگه،واقعآ که؟؟¡¡¡¡
    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
      0 2
      پاسخ
      این معافیت فقط برای خوش شانس هاست،کسی که تا ۳۵ سالگی سربازی نره و غیبت هم نخوره ووقتی رسید به۳۵ سالگی فوری معاف بشه واقعا خوش شانسه؟؟؟؟؟؟!!!!
    • سجاد ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
      0 1
      پاسخ
      سلام متولد ۶۷ هستم دارای دو فرزند اصلان دفترچه پست نکردم معاف میشم یانه
    • حمید ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام ما رفتیم گفتن فقط برا طلاب و دکترها ما با دو فرزند ۴۷ سال سن چکار کنیم
    • محمد عارف ریگی ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      معافیت 35سالگی
    • ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام متولد۶۷هستم و۳فرزند دارم من هم مافم یانه
    • محمد بلوچی IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام متولد 67هستم با 3فرزند ایا معاف میشم یا نه لطف جواب بدهید

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