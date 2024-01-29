به گزارش خبرگزاری مهر، «ژنرال سی کیو براون»، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با ای‌بی‌سی نیوز به تحرکات نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا اشاره کرد و در این ارتباط گفت که هدف در خاورمیانه بازدارندگی از یک درگیری گسترده‌تر است.

براون گفت: «باید تعادل ظریفی بین هدف ایالات متحده برای بازدارندگی در منطقه برقرار شود و در عین حال از نیروهای ایالات متحده نیز محافظت گردد. ما باید در مورد رویکرد خود در این زمینه‌ها فکر کنیم و نمی‌توانیم دقیقاً پیش‌بینی کنیم که هر یک از این گروه‌های مسلح در منطقه چگونه واکنش نشان خواهند داد، اما حملات آمریکا علیه یمن بر توانایی یمنی‌ها تأثیر گذاشته و آن‌ها را تضعیف کرده است.»

براون در این گفتگو معتقد است در حالی که ایران می‌خواهد ایالات متحده از عراق خارج شود، اما ایران خواهان جنگ با ایالات متحده نیست.

همچنین در ادامه واکنش‎‌ها به حمله علیه نیروهای آمریکایی در اردن، «آدام اسمیت»، نماینده دموکرات و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد که ایران مستقیماً دستور این حملات را داده باشد.

آدام اسمیت، در عین حال گفته است که حمله اخیر تشدید خطرناک شرایط در منطقه است و لازم است که ما پاسخ دهیم.

این واکنش پس از حمله به نیروهای آمریکایی در اردن صادر شده است. در واکنش به حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در اردن، کاخ سفید اعلام کرد که جلسه مشورتی امنیت ملی آمریکا با حضور مشاور امنیت ملی و به همراه وزیران امور خارجه و دفاع، مدیر سیا و رییس ستاد ارتش در حضور «جو بایدن» برگزار شده است.

کاخ سفید گفته است که در این جلسه مدیر اطلاعات ملی آمریکا، معاون مشاور امنیت ملی، رییس کارکنان کاخ سفید و سفیر واشنگتن در سازمان ملل نیز حضور داشتند.

برگزاری این جلسه فوری پس از کشته شدن حداقل ۳ آمریکایی در اردن در جریان حمله پهپادی صورت گرفت.

همزمان منابع آمریکایی گفته‌اند که حمایت ایران از نیروهایی که به پایگاه آمریکا در اردن حمله کرده‌اند، لزوماً به این معنا نیست که حمله از طرف تهران انجام شده است.

یک مقام نظامی آمریکایی هم به الجزیره گفته است که ما همچنان در حال بررسی مکانی هستیم که حمله به نیروهای ما در اردن از آنجا آغاز شده است.

منابع رسمی اردن نیز اعلام کردند که حمله به نیروهای آمریکایی منجر به زخمی شدن هیچیک از مرزبانان اردنی نشده است.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسؤولیت حمله به نیروهای آمریکایی در اردن را برعهده گرفت.

در این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق گفته است: «ما مسؤولیت خود را در قبال حمله‌ای که نیروهای آمریکایی را در اردن هدف قرار داد اعلام می‌کنیم.»

یک مقام مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرده است که اگر آمریکا به حمایت از اسراییل ادامه دهد، این حملات تشدید خواهد شد.