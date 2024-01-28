واکنش یمن به حمله علیه نیروهای آمریکایی در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انصارالله یمن به حمله علیه نیروهای آمریکایی در اردن واکنش نشان داد.

در همین ارتباط نیز، «محمدعلی الحوثی»، عضو شورای عالی سیاسی دولت نجات ملی یمن و از اعضای ارشد انصارالله اعلام کرد که آمریکایی‌ها باید پیام حمله به پایگاه خود در شمال شرقی اردن را درک کنند.

به گفته الحوثی، حمله به یک پایگاه نظامی در شمال شرقی اردن پیام روشنی درباره نارضایتی از سیاست آمریکا در جهان عرب است.

«دونالد ترامپ»، رییس جمهور پیشین آمریکا در واکنش به حمله پهپادی صورت گرفته علیه نیروهای آمریکایی در اردن ادعا کرد که «ضعف و تسلیم شدن جو بایدن»، باعث حمله مرگبار پهپادی در اردن علیه نظامیان آمریکایی شده است.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social آنچه را که حمله پهپادی وحشیانه در اردن خواند، نتیجه عملکرد ضعیف بایدن توصیف کرد.

حمله ترامپ به بایدن تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که جو بایدن کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی در اردن را تأیید کرد.

همچنین «لوید جی آستین»، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله علیه نیروهای ایالات متحده در اردن و در نزدیکی مرز سوریه بیانیه‌ای صادر نمود.

وزیر دفاع آمریکا که وزارتخانه تحت امرش به پنتاگون نیز معروف است، در این بیانیه گفته است: «من از کشته شدن سه تن از نظامیان آمریکایی و مجروح شدن دیگر نیروها در حمله علیه نیروهای ما و ائتلاف که به پایگاهی در شمال شرقی اردن در نزدیکی مرز سوریه صورت گرفت، خشمگین و متأسفم. کل وزارت دفاع بخاطر از دست دادن آنها عزادار است.»

لوید آستین در ادامه مدعی شده است: «نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران مسؤول این حملات مستمر به نیروهای آمریکایی هستند و ما در زمان و مکان مورد نظر پاسخ خواهیم داد.»

وزیر دفاع آمریکا همچنین این ادعا را مطرح کرده است که رییس جمهور و من حملات به نیروهای آمریکایی را تحمل نخواهیم کرد و ما تمام اقدامات لازم را برای دفاع از ایالات متحده، نیروهای خود و منافع خود انجام خواهیم داد.

این بیانیه پس از حمله به نیروهای آمریکایی در اردن صادر شده است. در واکنش به حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در اردن، کاخ سفید اعلام کرد که جلسه مشورتی امنیت ملی آمریکا با حضور مشاور امنیت ملی و به همراه وزیران امور خارجه و دفاع، مدیر سیا و رییس ستاد ارتش در حضور «جو بایدن» برگزار شده است.

کاخ سفید گفته است که در این جلسه مدیر اطلاعات ملی آمریکا، معاون مشاور امنیت ملی، رییس کارکنان کاخ سفید و سفیر واشنگتن در سازمان ملل نیز حضور داشتند.

برگزاری این جلسه فوری پس از کشته شدن حداقل ۳ آمریکایی در اردن در جریان حمله پهپادی صورت گرفت.

همزمان منابع آمریکایی گفته‌اند که حمایت ایران از نیروهایی که به پایگاه آمریکا در اردن حمله کرده‌اند، لزوماً به این معنا نیست که حمله از طرف تهران انجام شده است.

یک مقام نظامی آمریکایی هم به الجزیره گفته است که ما همچنان در حال بررسی مکانی هستیم که حمله به نیروهای ما در اردن از آنجا آغاز شده است.

منابع رسمی اردن نیز اعلام کردند که حمله به نیروهای آمریکایی منجر به زخمی شدن هیچیک از مرزبانان اردنی نشده است.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای مسؤولیت حمله به نیروهای آمریکایی در اردن را برعهده گرفت.

در این بیانیه، مقاومت اسلامی عراق گفته است: «ما مسؤولیت خود را در قبال حمله‌ای که نیروهای آمریکایی را در اردن هدف قرار داد اعلام می‌کنیم.»

یک مقام مقاومت اسلامی عراق هم اعلام کرده است که اگر آمریکا به حمایت از اسراییل ادامه دهد، این حملات تشدید خواهد شد.