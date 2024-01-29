خبرهای خوش برای سربازان/ از افزایش حقوق تا کاهش مدت خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر بازار اخبار مربوط به خدمت سربازی داغ بود و خبری آمد که مدت خدمت سربازی سه ماه کاهش می‌یابد. به گفته نمایندگان مجلس این موضوع هنوز به تصویب نرسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید نکرده است ولی به نظر می‌رسد به سرانجام برسد.

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس درباره این خبر با اشاره به توافق ستاد کل نیروهای مسلح با رئیس مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید.

وی افزود: طی چندین جلسه کارشناسی با حضور قالیباف و سردار باقری برای رفع ابهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون سربازی در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی را گرفتیم. طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید؛ یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.

دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح با تأمین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تأمین شده اقدام خواهد کرد. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز، محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد. همچنین دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت که این امر موجب تسهیل بازگشت نخبگان به کشور می‌شود.

مشمولان با دو فرزند معاف می‌شوند

دهنوی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه‌ای جهت تعیین تکلیف مشمولان غایب تدوین و به مجلس ارائه خواهد کرد. مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد که این معافیت در جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد.

وی گفت: این تصمیمات در قالب حکم پیشنهادی برای رفع ابهام شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز در سامانه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد تا پس از تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، اجرایی شود.

افزایش حقوق سربازان

همچنین عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دو روز پیش در مجلس مصوب کردیم حداقل حقوق سرباز مجرد در سال آینده ۶۰ درصد دریافتی پایور باشد یعنی نزدیک ۶ میلیون تومان در مناطق غیر عملیاتی و ۷.۵ میلیون تومان در مناطق عملیاتی دریافت کنند.

وی افزود: همچنین حداقل حقوق سرباز متأهل در مناطق عملیاتی در سال آینده ۹ میلیون تومان تعیین شد.

خرید خدمت سربازی دوباره اجرایی می‌شود؟

امیرآبادی فراهانی، رئیس فراکسیون ایثارگران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه خرید خدمت سربازی دوباره اجرایی می‌شود؟ گفت: ستادکل نیروهای مسلح به صورت مشروط با سربازی حرفه‌ای موافق است. ستادکل، به مجلس می‌گوید حرفی نداریم که تعداد سربازان را کم و یا آنها را به صورت حرفه‌ای جذب کنیم؛ مشروط به آنکه منابع آن را برای ما تأمین کنید.

به گفته فراهانی تاکنون منابعی برای سرباز حرفه‌ای شناسایی نشده است. درآمد ناشی از خرید خدمت سربازی با هزینه‌های سرباز حرفه‌ای برابری نمی‌کند. مجلس نباید تکلیف مالایطاق به ستادکل نیروهای مسلح بدهد. تجربه نشان داده که هر جای این کشور فردی پنج سال خدمت‌کند، رفتنی در کار نیست و دائمی می‌شود.

پرونده کاهش مدت زمان خدمت سربازی اکنون روی میز نمایندگان مجلس است، به نظر می‌رسد تغییرات و اقدامات جدید به زودی به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان برسد و خبرهای خوش برای سربازان نهایی شود.