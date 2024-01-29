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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۷

مهر گزارش می‌دهد؛

خبرهای خوش برای سربازان/ از افزایش حقوق تا کاهش مدت خدمت

خبرهای خوش برای سربازان/ از افزایش حقوق تا کاهش مدت خدمت

بر اساس توافق ستاد کل نیروهای مسلح با رییس مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است اقداماتی برای سربازان مانند کاهش مدت خدمت صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر بازار اخبار مربوط به خدمت سربازی داغ بود و خبری آمد که مدت خدمت سربازی سه ماه کاهش می‌یابد. به گفته نمایندگان مجلس این موضوع هنوز به تصویب نرسیده و شورای نگهبان هم آن را تأیید نکرده است ولی به نظر می‌رسد به سرانجام برسد.

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس درباره این خبر با اشاره به توافق ستاد کل نیروهای مسلح با رئیس مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید.

وی افزود: طی چندین جلسه کارشناسی با حضور قالیباف و سردار باقری برای رفع ابهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون سربازی در برنامه هفتم توسعه تصمیماتی را گرفتیم. طبق این توافق میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید؛ یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.

خبرهای خوش برای سربازان/ از افزایش حقوق تا کاهش مدت خدمت

دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح با تأمین اعتبار دولت، نسبت به جایگزینی سرباز با سایر عضویت‌ها در حد اعتبار تأمین شده اقدام خواهد کرد. با این مصوبه، کاهش نیاز به سرباز، محقق شده و استفاده از سربازان در جایگاه‌های تخصصی افزایش می‌یابد. همچنین دانشجویان خارج از کشور، امکان معافیت تحصیلی خواهند داشت که این امر موجب تسهیل بازگشت نخبگان به کشور می‌شود.

مشمولان با دو فرزند معاف می‌شوند

دهنوی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه‌ای جهت تعیین تکلیف مشمولان غایب تدوین و به مجلس ارائه خواهد کرد. مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد که این معافیت در جهت حمایت از مشمولان سربازی که تشکیل خانواده داده‌اند، وضع شد.

وی گفت: این تصمیمات در قالب حکم پیشنهادی برای رفع ابهام شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز در سامانه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد تا پس از تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان، اجرایی شود.

خبرهای خوش برای سربازان/ از افزایش حقوق تا کاهش مدت خدمت

افزایش حقوق سربازان

همچنین عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دو روز پیش در مجلس مصوب کردیم حداقل حقوق سرباز مجرد در سال آینده ۶۰ درصد دریافتی پایور باشد یعنی نزدیک ۶ میلیون تومان در مناطق غیر عملیاتی و ۷.۵ میلیون تومان در مناطق عملیاتی دریافت کنند.

وی افزود: همچنین حداقل حقوق سرباز متأهل در مناطق عملیاتی در سال آینده ۹ میلیون تومان تعیین شد.

خرید خدمت سربازی دوباره اجرایی می‌شود؟

امیرآبادی فراهانی، رئیس فراکسیون ایثارگران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه خرید خدمت سربازی دوباره اجرایی می‌شود؟ گفت: ستادکل نیروهای مسلح به صورت مشروط با سربازی حرفه‌ای موافق است. ستادکل، به مجلس می‌گوید حرفی نداریم که تعداد سربازان را کم و یا آنها را به صورت حرفه‌ای جذب کنیم؛ مشروط به آنکه منابع آن را برای ما تأمین کنید.

به گفته فراهانی تاکنون منابعی برای سرباز حرفه‌ای شناسایی نشده است. درآمد ناشی از خرید خدمت سربازی با هزینه‌های سرباز حرفه‌ای برابری نمی‌کند. مجلس نباید تکلیف مالایطاق به ستادکل نیروهای مسلح بدهد. تجربه نشان داده که هر جای این کشور فردی پنج سال خدمت‌کند، رفتنی در کار نیست و دائمی می‌شود.

پرونده کاهش مدت زمان خدمت سربازی اکنون روی میز نمایندگان مجلس است، به نظر می‌رسد تغییرات و اقدامات جدید به زودی به تصویب نمایندگان و شورای نگهبان برسد و خبرهای خوش برای سربازان نهایی شود.

کد مطلب 6007540

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      14 35
      پاسخ
      مشمولین از این تغییر مداوم و گسترده قوانین و بلاتکلیفی ناراحت و عصبانی هستند.
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      12 107
      پاسخ
      اگر سربازی خدمت به امام زمان هست پس چرا از کاهشش اینقدر خوشحالند؟ یه جای کار اشتباه نیست
      • معین IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
        8 0
        کی گفته خدمت سربازی خدمت به امام زمانه؟ حالت خوبه؟ خودت رفتی سربازی تا بفهمی سربازی یعنی چی ؟
    • محمد DE ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      22 6
      پاسخ
      باید این دستور اجرایی شود چون بهتره میشه نیرو جذب کرد دوم با این شرایط اقتصادی و معیشت مردم دولت مردان آیا ملت دنبال تکه نان بگردد نمیشه حداقل یه بفکر جدی بکنید برای کاهش خدمت بلکه افزایش حقوق مهمه حداقل جوانان بتوانند امرار معاشی داشته باشن
    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      18 1
      پاسخ
      اینشاالله که خدمت خریدنی بشه و جوانانی که بنا به هر دلیل به خدمت نرفتن، تکلیفشان مشخص بشه،
    • محمد US ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      11 1
      پاسخ
      طرح معافیت مشمولان‌ غایب با جریمه نقدی باید دوباره اجرا بشه تا بخش بزرگی از مشمولان غایب تعیین تکلیف بشن.
    • شادی IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 12
      پاسخ
      پسرمن نمیره خدمت به نظر شما چکار کنم بره خدمت۸۲۸
      • farhad IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
        0 4
        با مشت و لگد بفرستش
    • ناشناس IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      7 0
      پاسخ
      خواهشاً زودتر تصویب کنین مشکل داریم نمیتونیم خدمت کنیم شاید ما هم فراری شدیم
    • معین IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      2 2
      پاسخ
      آقا چیشد پس چرا شورای نگهبان مصوبه رو تایید نمیکنه؟
    • هم وطن AE ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 6
      پاسخ
      سلام، شایسته است در برنامه هفتم به ازای هر ماه حضور در جبهه یک ماه کسر خدمت و به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت برای فرزندان جانبازان، آزادگان و رزمندگان اجرا شود.در ضمن به سربازان پایور حقوق مکفی پرداخت شود و به عنوان شغل در نظر گرفته شود.
    • Mohammad reza IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      منی که ۲۰ ماه خدمت کردم دوماه دیگم دارم چی میشم این وسط ینی الان دیگه تمومم نمیخاد دوماه دیگه برم؟
    • مادر سرباز IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      3 1
      پاسخ
      الان بچه من با بیست سال سن و ۱۶ ماه خدمت یعنی خدمتش تمام میشه تو خدا تصویب کنید تو این مدت انقدر بچه ام اذیت شده که فکر فرار فکر خودکشی ....همه این ها اومده تو سرش

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