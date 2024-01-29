به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، این حملهها شامل شهر نابلس، اردوگاه جدید عسکر و اردوگاه بلاطه واقع در شرق نابلس و همچنین جنین میشود.
صهیونیستها در جریان این یورشها به سمت فلسطینیهای بی گناه تیراندازی کردند.
در اثر تیراندازی عناصر صهیونیست به سمت شهروندان فلسطینی در جریان یورش به منطقه الیامون در غرب جنین یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.
باشگاه اسرای فلسطینی روز گذشته اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست به تازگی دست کم ۲۲ شهروند فلسطینی دیگر را بازداشت کردهاند.
با بازداشت این تعداد از فلسطینیها آمار افراد بازداشت شده در کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به شش هزار و ۳۳۰ تن افزایش یافته است.
حملههای روزانه ارتش رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و بازداشت بی دلیل جوانان این منطقهها با هدف خاموش کردن شعله مقاومت در کرانه باختری صورت میگیرد. این در حالی است که «عامی ایالون» رییس پیشین سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گفتوگو با روزنامه فرانسوی «لوموند» نسبت به وقوع انتفاضهای جدید در کرانه باختری هشدار داده است.
نظر شما