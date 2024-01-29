مقاومت جوانان فلسطینی در برابر عناصر صهیونیست در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با شبکه المیادین گزارش دادند که نیروهای مقاومت فلسطین با عناصر اشغالگر در منطقه یعبد واقع در جنوب غرب جنین درگیر شدند.

در این درگیری‌ها نیروهای مقاومت بمب‌های دست ساز به سمت عناصر اشغالگر پرتاب کرده و آن‌ها را هدف قرار دادند.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که درگیری‌هایی میان نیروهای فلسطینی و عناصر اشغالگر در نزدیکی منطقه الشهدا واقع در جنوب جنین به وقوع پیوسته است.

در همین راستا منابع آگاه گزارش دادند که فلسطینی‌ها با متجاوزان صهیونیست در نزدیکی میدان الحمامه واقع در شهر جنین درگیر شده اند.

همچنین درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و عناصر اشغالگر در ورودی منطقه بیت امر واقع در شمال الخلیل گزارش شده است.