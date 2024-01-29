٧٠ واحد اقتصادی راکد در البرز احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله افضلی صبح دوشنبه در نود و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز گفت: با توجه به ضرورت وجود امنیت و حمایت از فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی، انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در راستای تسهیلگری فعالیت فعالان اقتصادی گام بردارند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی امسال ۹۶ جلسه با ۳۳۶ مصوبه برگزار شده که ٩٢ درصد از مجموع این مصوبات محقق و با هم افزایی دستگاه‌ها و بانک‌های عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ٧٠ واحد اقتصادی راکد احیا شدند که با احیای این واحدهای راکد برای یک هزار و ٥٣٧ نفر اشتغالزایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز عنوان کرد: اجرای مصوبات، احیای واحدهای راکد و میزان اشتغالزایی از مهم‌ترین اهداف این ستاد است که باید تحقق آنها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه وضعیت و درخواست ۶ پرونده صنعتی و تولیدی در حوزه‌های مختلف مالی و بانکی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی بررسی و در خصوص مسائل و مشکلات مطروحه تصمیم گیری شد.