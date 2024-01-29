  1. استانها
  2. البرز
۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۹

معاون اقتصادی استاندار البرز:

٧٠ واحد اقتصادی راکد در البرز احیا شد

٧٠ واحد اقتصادی راکد در البرز احیا شد

کرج- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز از احیای ۷۰ واحد اقتصادی راکد در این استان تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله افضلی صبح دوشنبه در نود و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز گفت: با توجه به ضرورت وجود امنیت و حمایت از فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی، انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در راستای تسهیلگری فعالیت فعالان اقتصادی گام بردارند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی امسال ۹۶ جلسه با ۳۳۶ مصوبه برگزار شده که ٩٢ درصد از مجموع این مصوبات محقق و با هم افزایی دستگاه‌ها و بانک‌های عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ٧٠ واحد اقتصادی راکد احیا شدند که با احیای این واحدهای راکد برای یک هزار و ٥٣٧ نفر اشتغالزایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز عنوان کرد: اجرای مصوبات، احیای واحدهای راکد و میزان اشتغالزایی از مهم‌ترین اهداف این ستاد است که باید تحقق آنها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است در این جلسه وضعیت و درخواست ۶ پرونده صنعتی و تولیدی در حوزه‌های مختلف مالی و بانکی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی بررسی و در خصوص مسائل و مشکلات مطروحه تصمیم گیری شد.

کد مطلب 6007589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها