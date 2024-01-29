طرح اولیه خودروی یاماها برای ورود به بازار خودروهای هیدروژنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت یاماها اخیرا گامی مهم در صنعت تولید خودروهای مبتنی بر انرژی های جایگزین برداشته و طرح اولیه Drive H۲ را معرفی کرده است. این نخستین طرح اولیه شرکت است که با هیدروژن کار می کند. این درحالی است که شرکت از چند سال قبل تلاش برای بررسی گزینه های مختلف سوخت های حافظ محیط زیست را آغاز کرده است.

یاماها در نمایشگاه ۲۰۲۴PGA در فلوریدا آمریکا از طرح اولیه مذکور رونمایی کرد. این خودرو نسخه اصلاح شده از خودروی مخصوص زمین گلف Drive۲ Concierge ۴ به حساب می آید که ۲ مخزن هیدروژن به آن اضافه شده است. هریک از مخزن ها می توانند تا ۲۵ لیتر هیدروژن را ذخیره کنند.

یکی از مخزن ها در عقب خودرو و دیگری زیر صندلی راننده قرار می گیرند.

استفاده از فناوری هیدروژن در خودروها کار چالش برانگیزی است. مهمترین مانع در این زمینه نیاز به زیرساخت پشتیبان است، مشابه این چالش ها در مسیر توسعه خودروهای برقی نیز وجود دارد. در دسترس بودن ایستگاه های تامین ذخیره هیدروژن نیز برای گسترش استفاده از این وسایل نقلیه حیاتی است.

هرچند یاماها برای پروژه هیدروژنی خود روی خودروی زمین گلف تمرکز کرده، اما بخش تولید موتورسیکلت آن همچنان پتانسیل گسترش دارد. تا به امروز شرکت های کازاواکی و سوزوکی در حوزه توسعه موتورسیکلت های هیدروژنی پیشتاز بازار بوده اند. با توجه به تاریخچه فعالیت یاماها، احتمالا شرکت در این حوزه نیز پیشرفت هایی داشته باشد.