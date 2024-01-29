حسن جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور افزایش ایمنی پروازها، با توجه به کاهش دید افقی در سطح شهر مشهد مقدس و مه‌گرفتی، پروازهای فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های خراسان رضوی از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه مشهد با اطلاعات پرواز تماس حاصل کنند.

وی گفت: در همین راستا زائران و مسافران، پیش از عزیمت به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ الی ۲۳ تماس حاصل کنند.

بازگشت ۴ پرواز تهران-مشهد به‌دلیل مه‌گرفتگی و کاهش دید

جعفری همچنین از بازگشت ۴ پرواز تهران-مشهد به‌علت کاهش دید خبر داد.

مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌های خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر به‌منظور افزایش ایمنی پروازها، با توجه به کاهش دید افقی در سطح شهر مشهد مقدس و مه‌گرفتی، پروازهای فرودگاه مشهد تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد، اظهار کرد: دو پرواز ۸۷۵۸ و ۸۷۶۸ تهران-مشهد و پرواز ۶۰۲ تهران-مشهد به تهران بازگشت.

وی افزود: همچنین در پی کاهش دید افقی به کمتر از ۴۰۰ متر در فرودگاه مشهد، پرواز ۰۲۶ تهران- مشهد نیز در فرودگاه سبزوار فرود آمد.