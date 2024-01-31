خبرگزاری مهر - زهرا فرزام: اراذل اوباش یکی از عوامل ناامنی محلات هستند که با شرارت و قمه کشی علاوه بر به خطر انداختن جان مردم و و ایجاد ناامنی به اموال شهروندان هم آسیب می‌رسانند.

علت بسیاری از این شرارت‌ها اختلافات درونی گروه‌های اراذل و اوباش و یا قدرت نمایی با هدف کسب جایگاه اجتماعی در میان مردم محلات است.

این گروه از افراد عمدتاً تلاش می‌کنند تا با انجام برخی اقدامات میان اهالی محلات به عنوان بزرگ و صاحب قدرت شناخته شوند تا از این مسیر به امیال غیرانسانی و جرم گونه خود برسند.

خودروهای مختلف شهروندان به واسطه شرارت عده‌ای از اوباش در جنوب غرب تهران دچار خسارت شده است؛ به واسطه بازسازی صحنه نقش هر کدام از اشرار در این مورد مشخص می‌شود.

این اشرار به وسیله شمشیر و قمه در ساعات ۲ و ۳ بامداد خودروهای شهروندان مختلف را تخریب کردند؛ خودروهای تخریب شده و لیدر اصلی این شرارت در صحنه حضور دارد تا نقش هر کدام از اشرار را بگوید.

پنج متهم در این شرارت و قدرت‌نمایی حضور داشتند که چهار نفر آنها به زندان منتقل شده‌اند و یک نفر که دعوت کننده و لیدر اصلی آنها بود در صحنه بازسازی حضور داشت.

آنها خودروهای مترددین و حتی خودروهای پارک شده را تخریب کردند. لیدر این باند سوابق عربده‌کشی، چاقوکشی و موضوعات مشابه را از زمان کودکی داشته است.

چهار دستگاه خودروی تخریب شده در صحنه وجود دارند ولی تعداد دیگری از شهروندان هم به واسطه ترس ایجاد شده هنگام حمله صحنه را ترک کرده بودند؛ این موضوع طی چند هفته اخیر رخ داده و قمه‌ها و شمشیر متهمان نیز کشف و ضبط شده است.

پلیس و قوه قضائیه با یکدلی و همکاری با یکدیگر، با متهمان و اراذل اوباش به شدت برخورد می‌کند و هنگام مشاهده و شناسایی این قدرت‌نمایی ها در وهله اول با گلوله پلیس مواجه می‌شوند.

یکی از شاهدان حاضر در صحنه گفت: ساعت ۲ و نیم شب بود با ماشین همراه خانواده در حال گذر از آنجا بودیم که ۵ یا ۶ نفر دیدیم که در وسط خیابان با قمه و شمشیر قدرت نمایی می‌کردند، موتورسیکلت و خودروهایشان را هم در اطراف پارک کرده بودن و خوشان پیاده هر خودرویی که عبور می‌کرد و همچنین خودروهای پارک شده با قمه و شمشیر مورد ضربه قرار می‌دادند ما در لحظه از ترسمان برای اینکه به ما حمله نکنند سریع فرار کردیم.

متهم این پرونده که خودرو شهروندان را تخریب کرده می‌گفت: از بچگی دعوا کردم و حالا ۲۹ سال دارم، ولی هیچکدام از من و دوستانم سابقه‌دار نیستیم.

از چند سال قبل مشکل قبلی با چندین نفر داشتیم، کسی با ما کاری نداشته باشد ما هم کاری نداریم آن شب هم تو حال خودمان نبودیم و عصبانی بودیم.

پنج نفری ساعت دو صبح این کار را انجام دادیم؛ خودمان هم خانواده داریم ولی در حال خودمان نبودیم.

چون در حال خودم نبودم یادم نیست چند خودرو را تخریب کردم دوستانم برای هدایت من آمده بودند ولی موفق نشدند؛ شرمنده هستم و اشتباه کردم.