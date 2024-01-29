به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی اعلام کرد که ۲ عملیات جدید را علیه موضعهای ارتش رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی به انجام رسانده است.
حزبالله بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۶ عصر دوشنبه، تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در موضع تله الطیحات را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
علاوه بر این حزبالله لبنان تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و در حمایت از مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۶:۳۰ عصر دوشنبه، تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی در اطراف موضع الجرداح را با موشکهای برکان هدف گرفتند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
همچنین حزبالله لبنان با صدور ۲ بیانیه جداگانه از شهادت ۲ رزمنده مقاومت اسلامی لبنان خبر داد.
حزبالله لبنان اعلام کرد: با افتخار و مباهات فراوان، مقاومت اسلامی شهادت رزمنده خود حسین فاضل عواضه (ابو زینب) متولد سال ۱۹۹۸ در شهرک عیترون و از اهالی شهرک حاروف در جنوب لبنان را که در راه قدس به شهادت رسیده است اعلام میدارد.
همچنین حزبالله لبنان بیان کرد: با افتخار و مباهات فراوان، مقاومت اسلامی شهادت رزمنده خود حسین خلیل هاشم (ساجد) متولد سال ۱۹۹۶ در شهرک شبعا در جنوب لبنان را که در راه قدس به شهادت رسیده است اعلام میدارد.
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