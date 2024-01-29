به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی یورش‌های خود به منطقه‌های مختلف کرانه باختری را ادامه می‌دهند.

نظامیان صهیونیست به شهرک «حوسان» در غرب بیت‌لحم واقع در کرانه باختری یورش بردند و خودروهای شهروندان فلسطینی را تخریب کردند.

در شهرک «نحالین» واقع در غرب بیت‌لحم نیز جوانان فلسطینی با تعرض‌های نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مقابله کردند. نظامیان صهیونیست در این منطقه به سوی فلسطینیان آتش گشودند و به سوی آنان بمب‌های صوتی شلیک کردند.

همچنین هلال احمر فلسطین اعلام کرد که یک شهروند فلسطینی در شهرک «سلواد» در شرق رام‌الله واقع در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است.

گفتنی است کرانه باختری از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر و شکست اطلاعاتی سنگین رژیم صهیونیستی در نتیجه اجرای این عملیات، شاهد تعرض‌ها و یورش‌های مکرر نظامیان ارتش این رژیم و شهادت، زخمی‌شدن و بازداشت شمار زیادی از فلسطینیان ساکن کرانه باختری به دست نظامیان صهیونیست بوده است.