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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۵:۲۳

تداوم درگیری‌ها در مناطق مختلف غزه/انفجارهای شدید در خان یونس

تداوم درگیری‌ها در مناطق مختلف غزه/انفجارهای شدید در خان یونس

منابع فلسطینی بامداد سه‌شنبه از حملات سنگین اشغالگران صهیونیست به غرب خان یونس و ویرانی گسترده تعداد زیادی از منازل مردم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های فلسطینی بامداد سه‌شنبه از حملات توپخانه‌ای گسترده رژیم صهیونیستی به مناطقی از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

به گزارش منابع فلسطینی، به دنبال صدور حکم دیوان لاهه ضد نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، توپخانه‌های اشغالگران از ساعات ابتدایی بامداد امروز مناطقی از شهر خان یونس و شهر رفح را در جنوب غزه زیر آتش سنگین حملات خود قرار داده‌اند.

گزارش‌ها حاکیست که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با حملات توپخانه‌ای بامداد امروز خود محیط پیرامون بیمارستان ناصر در خان یونس را هدف قرار دادند.

گفتنی است که نظامیان رژیم صهیونیستی از چند روز گذشته به محاصره بیمارستان ناصر در مرکز خان یونس اقدام کرده‌اند و از خروج کادر درمان و آوارگان و مجروحین فلسطینی از بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

پیشتر، منابع رسانه‌ای عبری روز دوشنبه اعلام کردند که ارتش اشغالگران وارد مرحله درگیری شدیدی علیه مبارزان گروه‌های فلسطینی در روی زمین و زیر زمین در شهر خان یونس شده است.

کد مطلب 6008595

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