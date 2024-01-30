به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران که در جلسه تشریح جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده، با اشاره به مسئولیت این سازمان در اجرای سند حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها و کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نقش آفرینی کند بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه حفاظت از حریم خانواده و کودک نیز به عنوان تنظیم‌گر برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات و دستورالعمل نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان تنظیم‌گر شناخته شده و در حال فعالیت است، تصریح کرد: این سازمان در حوزه پیام‌رسان‌ها فعالیت‌های تنظیم‌گری را آغاز کرده است و نظارت والدینی و حفظ حریم حفاظت شده برای کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از موضوعاتی که در این بستر مهم است، مورد توجه قرار داده است. به همین منظور، پیام‌رسان‌ها ملزم شده‌اند که قابلیت‌های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می‌شود.‌

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای فعالیت مؤثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های مرتبط دارد تا فعالیت‌های مؤثری را انجام دهد، خاطرنشان کرد: فعالیت دیگر سازمان تسهیل‌گری بخش خصوصی با بخش‌های اجرایی، دولتی و حتی در بین مجموعه‌های خصوصی با ایجاد برخی مناسبات است و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه آمادگی کامل دارد و می‌تواند به عنوان تسهیل‌گر و کاتالیزور مؤثر باشد و در اداره کل تسهیل‌گری و پایش کسب و کارها درخواست‌ها را پیگیری میکنیم‌.

منکرسی نحوه حمایت از شرکت‌ها را از طریق وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ را از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بخش کلان این حوزه در معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از همکاران این بخش، زمینه ارزشیابی طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

وی، فرهنگ‌سازی را دیگر حوزه‌های فعالیت سازمان و شروع کار در این بخش را آغاز به کار جشنواره دوستدار خانواده دانست و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای تعاملی مطلوب بین بخش خصوصی و دولتی، فضایی را هم برای آشنایی خانواده‌ها و کاربران ابزارهای دیجیتال با قابلیت‌هایی سامانه‌های توسعه‌یافته بخش خصوصی فراهم می‌کند تا با استفاده از آن‌ها در جهت حفظ و صیانت از خانواده گام بردارند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه در هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار وارد فضای مجازی می‌شوند، گفت: اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را فراهم نکنیم، به طور یقین آسیب‌ها و مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود.

معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ‌سازی این است که تلنگری نیز به سازمان‌های دولتی زده شود تا مسؤلیت‌های خود را به درستی انجام دهند.