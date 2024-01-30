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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

معاون سازمان فناوری اطلاعات:

نظارت والدین در پیامرسان‌های بومی ممکن شد

نظارت والدین در پیامرسان‌های بومی ممکن شد

معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:حفاظت از حریم کودک در فضای مجازی یکی از وظایف سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات کشوراست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران که در جلسه تشریح جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده، با اشاره به مسئولیت این سازمان در اجرای سند حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مصوب شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت سیزدهم عزم بر این است که سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از تنظیم‌گران حوزه فناوری اطلاعات، سکوها و کسب‌وکارهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نقش آفرینی کند بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه حفاظت از حریم خانواده و کودک نیز به عنوان تنظیم‌گر برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده که گاهی به مقررات و دستورالعمل نیاز دارد که در اجرا به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان تنظیم‌گر شناخته شده و در حال فعالیت است، تصریح کرد: این سازمان در حوزه پیام‌رسان‌ها فعالیت‌های تنظیم‌گری را آغاز کرده است و نظارت والدینی و حفظ حریم حفاظت شده برای کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از موضوعاتی که در این بستر مهم است، مورد توجه قرار داده است. به همین منظور، پیام‌رسان‌ها ملزم شده‌اند که قابلیت‌های فنی را فراهم کنند و نظارت کاملی بر انجام این فعالیت‌ها می‌شود.‌

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه وزارت ارتباطات برای فعالیت مؤثر نیاز به همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و سایر ارگان‌های مرتبط دارد تا فعالیت‌های مؤثری را انجام دهد، خاطرنشان کرد: فعالیت دیگر سازمان تسهیل‌گری بخش خصوصی با بخش‌های اجرایی، دولتی و حتی در بین مجموعه‌های خصوصی با ایجاد برخی مناسبات است و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه آمادگی کامل دارد و می‌تواند به عنوان تسهیل‌گر و کاتالیزور مؤثر باشد و در اداره کل تسهیل‌گری و پایش کسب و کارها درخواست‌ها را پیگیری میکنیم‌.

منکرسی نحوه حمایت از شرکت‌ها را از طریق وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ را از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بخش کلان این حوزه در معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از همکاران این بخش، زمینه ارزشیابی طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

وی، فرهنگ‌سازی را دیگر حوزه‌های فعالیت سازمان و شروع کار در این بخش را آغاز به کار جشنواره دوستدار خانواده دانست و افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد فضای تعاملی مطلوب بین بخش خصوصی و دولتی، فضایی را هم برای آشنایی خانواده‌ها و کاربران ابزارهای دیجیتال با قابلیت‌هایی سامانه‌های توسعه‌یافته بخش خصوصی فراهم می‌کند تا با استفاده از آن‌ها در جهت حفظ و صیانت از خانواده گام بردارند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه در هر ثانیه حداقل دو کودک برای اولین بار وارد فضای مجازی می‌شوند، گفت: اگر فرهنگ سازی و آموزشی برای ورود به این حوزه نداشته باشیم و امکانات فنی آن را فراهم نکنیم، به طور یقین آسیب‌ها و مشکلات زیادی در آینده پیش روی ما خواهد بود.

معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: هدف این جشنواره علاوه بر فرهنگ‌سازی این است که تلنگری نیز به سازمان‌های دولتی زده شود تا مسؤلیت‌های خود را به درستی انجام دهند.

کد مطلب 6008870
هنگامه فروغی

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