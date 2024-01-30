لزوم کار تشکیلاتی برای شناسایی مشکلات اساسی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اجلاس و گردهمایی سراسری رؤسای شورای وحدت استان‌های کشور، امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، بیانیه پایانی این اجلاس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با استعانت از خداوند متعال بیانیه پایانی دومین اجلاس سراسری رؤسای شورای وحدت استان‌ها با حضور دبیران کل احزاب رؤسای کمیته‌ها، اقشار و اعضای محترم هیأت عالی که در غالب برگزاری نشست یک روزه در دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ منعقد گردید به شرح ذیل تصویب شده و انشاالله با تأیید حضار اعلام می‌گردد:

۱ - شورای وحدت در آستانه دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره امام امت و شهدای عزیز انقلاب اسلامی، حضور ملت آگاه، فهیم و شجاع ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را فرصتی سازنده برای تقویت نظام، انسجام ملی و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانسته و آن را بیعتی دیگر با آرمان‌های امام رضوان الله علیه و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای می‌داند.

۲ - با تاکید بر وصیت امام راحل در خصوص انتخابات، فرمایشات گوهر بار امام را به عنوان الگوی انتخاباتی بدین شرح بیان می‌داریم: باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و کسی را به مردم تحمیل نکنیم. مردم با رشد سیاسی و دینی مطلوب خود افراد متدین، درد کشیده و آگاه را انتخاب خواهند کرد.

۳ - با تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر چهار مؤلفه مهم انتخابات از دیدگاه معظم له مبنی بر امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت انتخابات باور داریم مردم ایران یک بار دیگر در انتخابات ۱۱ اسفند ماه با همدلی برآمده از عزم و اراده ملی انتخاباتی پرشور را به نمایش گذاشته و دشمن را ناامید خواهند کرد.

۴ - شورای وحدت، بر تداوم کار تشکیلاتی با محوریت ماندگاری سازمان سیاسی خویش برای شناسایی مشکلات اساسی کشور و ارائه راه حل برون رفت از این مشکلات با استفاده از خرد جمعی تاکید می‌نماید.

۵ - ضمن تاکید بر حضوری فعال در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بر نقش آفرینی همه اقشار به ویژه جامعه بانوان و جوانان و بهره گیری از ظرفیت‌های مؤثر این بخش‌ها تاکید داریم.

۶ - شورای وحدت ضمن اعتقاد به نقش جدی تحزب در پیشرفت کشور اعلام می‌دارد احزاب در آستانه آزمونی اساسی از سوی مردم برای نقش ایجابی خود در ترغیب به حضور و مشارکت ملی در انتخابات قرار دارند.

۷ - ضمن ارج نهادن به بررسی مجدد شورای محترم نگهبان در خصوص صلاحیت‌ها، انتظار داریم مجریان و ناظران انتخابات از فرصت باقیمانده تا انتخابات صرفاً برای افزایش مشارکت عمومی بهره گیری لازم را داشته باشند. همچنین شورای وحدت اعلام می‌دارد در گزینش و معرفی نامزدهای خود در تهران و استان‌ها ضمن رعایت شاخص‌ها و شایستگی‌ها، از سیاست واحدی مبتنی بر رقابت و افزایش مشارکت پیروی خواهد کرد.

۸ - شورای وحدت با هدف گذاری تشکیل فراکسیون وحدت در مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم از کاندیداهایی حمایت خواهد کرد که در قالب خرد جمعی میثاق نامه مصوب هیأت عالی شورای وحدت را امضا نموده باشد و بر اساس سه محور مهم از جمله:

الف - در رأی دادن به طرح‌ها و لوایح

ب- رأی اعتماد به وزرا و سایر انتخاب‌ها در مجلس ج نقش نظارتی مجلس بر حکمرانی ملی و محلی همت گمارد.

۹- شورای وحدت ضمن درک عمیق از درد و رنج مشکلات معیشتی مردم بر مطالبه بر حق مردم و رهبری، بر رفع این مشکلات تاکید ورزیده و تیم اقتصادی دولت را مسئول پاسخگویی به مطالبات می‌داند.

۱۰ - شورای وحدت طوفان الاقصی و ایستادگی غزه را نماد پیروزی گفتمان مقاومت اسلامی در برابر تجاوز، اشغالگری، نسل کشی و سکوت جانب دارانه آمریکا و غرب در فلسطین و منطقه دانسته و آن را شدیداً محکوم نموده و ما قویاً خواستار توقف بمباران‌ها و جنایت رژیم کودک کش می‌باشیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.