سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تداوم اتهامزنیهای رژیم انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، سایمون شرکلیف، سفیر انگلیس در تهران، بعد از ظهر امروز از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد.
در این احضار، مدیر کل غرب اروپا ضمن غیر قانونی دانستن تحریمهای انگلیس به بهانههای واهی، اتهام زنی مقامات انگلیسی را بی پایه و بی اساس خوانده و به شدت محکوم کرد.
مدیرکل غرب اروپا جوسازیهای جاری دولت انگلیس علیه کشورمان را حلقه دیگری از اقدامات غیر سازنده و مخرب در قبال جمهوری اسلامی ایران دانسته و تصریح کرد که اینگونه فضاسازیها محکوم به شکست است.
مدیر کل غرب اروپا افزود: این، طنز تلخ تاریخی است کشوری که خود بانی و حامی گروههای سازمان یافته تروریستی، قاچاق مواد مخدر و باندهای تبهکار است، بخواهد به جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وفادار و صادق آن که در صف اول مبارزه با جرایم سازمان یافته هستند، اتهامزنی کند.
سفیر انگلیس نیز در پاسخ اظهار داشت مراتب را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.
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