عمران خان بار دیگر به ۱۴ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری دولتی پاکستان، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش بوشرا بی بی، هر کدام در یک پرونده مربوط به فروش غیرقانونی هدایای دولتی به ۱۴ سال زندان محکوم شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی این حکم ۱۰ سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی را نیز شامل می‌شود.

حکم محرومیت عمران خان توسط یک دادگاه ضد اختلاس در اسلام آباد و در حالی صادر شد که خان یک هفته قبل از انتخابات سراسری در پرونده دیگری به اتهام افشای اسرار دولتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد

تیم رسانه‌ای خان در واکنش به این حکم گفت: «یک روز غم انگیز دیگر در تاریخ سیستم قضائی ما در حال رقم خوردن است.»

در این بیانیه آمده است: «هیچ سوال متقابل مجاز نیست، هیچ استدلال نهایی به نتیجه نرسیده است و گویا این تصمیم از قبل گرفته شده است.»

این بیانیه اضافه می‌کند که «این تصمیم مضحک نیز به چالش کشیده خواهد شد.»

خان در ماه آگوست نیز توسط دادگاه دیگری به دلیل فروش هدایایی به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون روپیه (۷۶۲۰۰۰ دلار) در دوران نخست وزیری خود در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۲ که در اختیار دولت بود به سه سال زندان محکوم شد.