تصویب بسته حمایتی برای حمایت و تجهیز بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری با بیان اینکه نیاز شهر در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی در افق پیشبینی شده ۳۰۰ دستگاه اتوبوس است، گفت: در صورت خروج بخش خصوصی از ارائه خدمات در ناوگان اتوبوسرانی این حوزه با چالش مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به کمبود اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی، اظهار کرد: اکنون ۱۲۰ دستگاه اتوبوس در این بخش فعال است که از این تعداد ۴۰ دستگاه در اختیار ناوگان بوده و مابقی در بخش خصوصی فعالیت دارند.
وی نیاز شهر همدان در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی را در افق پیشبینی شده ۳۰۰ دستگاه اتوبوس دانست و گفت: در صورت خروج بخش خصوصی از ارائه خدمات در ناوگان با چالش مواجه خواهیم شد.
رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان بیان کرد: سازمان اتوبوسرانی اکنون هزینه ۲ راننده برای هر اتوبوس و هزینه استهلاک خودرو را بر عهده دارد و این در حالی است که جابجایی مسافر آوردهای برای شهرداری ندارد.
حیدری با بیان اینکه اکنون بخش خصوصی، مظلومانه در این حوزه خدمترسانی میکند، افزود: باید با ارائه مشوق و جلوگیری از خروج اتوبوسهای خصوصی از ناوگان از بخش خصوصی حمایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ضمن حمایت از بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل عمومی، نظارتها نیز قوی باشد، تصریح کرد: به ارائه خدمات به موقع، نظافت اتوبوسها و مواردی از این دست در نظارت باید توجه شود.
رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان ادامه داد: وزارت کشور در خصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی و به طور ویژه تاکسی ونها ابلاغیهای داشته و شهرداری باید پیشنهاد واضح خود را به منظور تسهیل این امر برای رانندگان تاکسی ارائه دهد.
حیدری در ادامه در خصوص ضمانت نامه حسن انجام کار شرکتها و یا تعاونیهای تحت نظارت حمل و نقل درون شهری نیز خاطرنشان کرد: بسیاری از شهرها از جمله تهران از ظرفیت شرکتهای حمل و نقل، خوب استفاده میکنند و شهرداری به یک شرکت در این حوزه مجوز فعالیت داده و با بخشهای زیرمجموعه این شرکت ارتباطی ندارد.
وی با بیان اینکه شرکتها و تعاونیهایی به منظور خدمت به تاکسی داران درخواست تأسیس دارند، یادآور شد: به دلیل تخلفات برخی تعاونیها در گذشته، اکنون تاکسیرانی میل چندانی به صدور مجوز در این خصوص ندارد اما تخلفات گذشته دلیل پذیرفتنی بر عدم فعالیت چنین شرکتهایی نیست.
رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان اظهار کرد: با توجه به عدم دریافت مبلغ عضویت توسط شرکت درخواست کننده، خواستار تسهیل صدور مجوز برای شرکتهای خدمترسان به تاکسیرانان از سوی تاکسیرانی هستیم تا با ارائه خدماتی همچون تأمین قطعات، حقی از فعالان در این حوزه ضایع نشود.
حیدری با بیان اینکه متقاضیان با عنوان شرکت تأمین نیاز تاکسیرانان میتوانند درخواست خود را به تاکسیرانی ارائه کنند، گفت: قطعات خودرو به ویژه تاکسی ونها قیمتهای بالایی دارند که با تأسیس شرکتهای خدمترسان به تاکسیها منافع صنفی در این بخش راحتتر قابل پیگیری است.
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