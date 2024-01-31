«مجذور زخم» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «مجذور زخم» اثر «جمشید عباسی» شاعر، نویسنده و منتقد ادبی گیلانی به چاپ رسید.

عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد: «مجذور زخم» منحصراً یک مجموعه رباعی است که با موضوعات متنوع و آزاد سروده شده است. این مجموعه دربرگیرنده ۵۲۲ رباعی با مضامین مختلف اجتماعی، آئینی و عاشقانه است که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سروده شده‌اند.

آنها که با این کتاب همراه می‌شوند، نخستین رباعی این مجموعه در برابر چشمانشان چنین نقش می‌بندد: باران نشدیم و چون تگرگ افتادیم / همسایه که مرد یاد مرگ افتادیم / پاییز که در وجودمان مُسری شد / از باور باغ، برگ برگ افتادیم

گفتنی است، از عباسی پیش از این آثاری چون مجموعه شعرهای «گل با صدای سرب»، «سیم آخر» و مجموعه داستان‌هایی نظیر «سکانس آخر»، «بی بی»، «اشک و ابریشم» ‏ و همچنین آثاری در حوزه مجموعه خاطره، تاریخ شفاهی و نقد ادبی منتشر شده است. و اما چاپ نخستِ «مجذور زخم»، تازه‌ترین اثر «جمشید عباسی» اخیراً در ۱۸۳ صفحه و بهای ۱۴۰ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.