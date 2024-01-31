انتخابات باشکوه ایران با عظمت را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ایرانی‌جم عصر چهارشنبه در جلسه مجمع مطالبه‌گران بازار با محوریت حضور کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در جمع مطالبه‌گران اردبیل، اظهار کرد: برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران و کارآمدی آن مشارکت بالای مردم در انتخابات می‌تواند توطئه دشمنان را خنثی و زمینه عزت‌آفرینی بیشتر را فراهم کند.

وی تصریح کرد: مسئولان ما باید به دور از هرگونه محافظه‌کاری سعی کنند تا خدمت به مردم را در عرصه‌های مختلف مد نظر قرار داده و با جلب اعتماد و تقویت وثوق مردم بستر مشارکت بالا و گسترده آحاد جامعه را در پای صندوق‌های رأی فراهم کنند.

رییس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل گفت: جامعه اسلامی اصناف و بازاریان و مجمع مطالبه‌گران اردبیل تلاش می‌کند تا در این دوره از انتخابات نیز برای گرم کردن فضای مشارکت بالای مردم از کاندیداها دعوت کند تا در کنار ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود، زمینه حمایت از این کاندیداها را به عنوان سه کاندیدای منتخب فراهم کند.

ایرانی‌جم افزود: از فردا و با حضور ۲۲ نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط اعضای مجمع مطالبه‌گران و جامعه اسلامی اصناف و بازاریان با سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای هر یک از نامزدها ارزیابی آغاز می‌شود تا در یک فرصت زمانی چهار روزه بتوان تمامی این کاندیداها و برنامه‌های ارائه شده را مورد محک و ارزیابی قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی اصناف و بازاریان در همه انتخابات سعی کرده تا با معرفی کاندیدا نقش مرجعیت خود را انجام دهد و قطعاً در این دوره از انتخابات نیز بی‌تفاوت نبوده و سعی خواهد کرد تا در میدان انتخاباتی و برای گرم کردن فضای رقابت‌ها حاضر باشد.

ایرانی‌جم با گرامیداشت یاد و خاطره بزرگان بازار و توصیه آنها مبنی بر بی‌تفاوت نبودن جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل اضافه کرد: بازار همان طوری که در دوران دفاع مقدس و سازندگی در صحنه حضور داشته، در این مقطع حساس نیز آماده و مهیا است و تلاش می‌کند تا از مسئولیت سنگین خود شانه خالی نکرده بلکه زمینه رغبت و انگیزه بیشتر مردم را برای حضور گسترده در انتخابات فراهم کند.

وی هرگونه بی‌تفاوتی در این عرصه را آسیب‌آفرین اعلام کرد و یادآور شد: از سال ۸۸ جامعه اسلامی اصناف و بازاریان مجوز فعالیت رسمی خود را به دور از هرگونه گرایش خاص سیاسی آغاز کرده و در همه انتخابات سعی کرده تا فرصت معرفی کاندیداهای توانمند را برای آحاد جامعه فراهم کرده تا امکان یک رقابت سالم را به وجود آورد.

ایرانی‌جم بیان کرد: همه کاندیداهای حاضر در جامعه اسلامی اصناف و بازاریان با جسارت تمام و توانمندی منطبق بر شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری برای انتخابات برشمردند، سعی خواهند کرد تا برنامه‌های خود را در سخنرانی ۱۵ دقیقه‌ای خود ارائه کنند تا اعضای مجمع در قالب ۱۲ کمیته نظر خود را در مورد کاندیداها اعلام و کار مرحله به مرحله به پیش رفته و در نهایت اوایل اسفندماه سه کاندیدای متخلف بازار برای حضور در عرصه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فراهم آید.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: کاندیداهایی که بالاترین امتیازات فضلی را به دست آوردند، به عنوان منتخب بازار معرفی خواهند شد و ما سعی خواهیم کرد با حضور اعضا در ستادهای این کاندیداها حاضر شده و حمایت همه‌جانبه را انجام و بستر مشارکت بالا را فراهم کنیم.

رییس جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل گفت: سوابق اجرایی، تحصیلی، طرح مسائل مهم استان، ارائه راهکارهای اصلاحی، بیان مطالبات و گره‌گشایی از مشکلات از جمله این سؤالات مطرح شده خواهد بود و ۳۵۰ نفر از اعضا در مدت چهار روز فرآیند ارزیابی و بررسی کاندیداها را انجام می‌دهند که پنجشنبه ۶ نفر، شنبه ۶ نفر، یکشنبه پنج نفر و دوشنبه نیز پنج نفر با حضور در بازار برنامه و دیدگاه‌های خود را مطرح خواهند کرد.