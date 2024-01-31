تداوم اختلافات در محافل سیاسی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یاییر لاپید رییس مخالفان کابینه کنونی رژیم صهیونیستی در سخنانی خواستار برکناری ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و بتسییل اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم و حضور اعضای حزب خود در کابینه رژیم صهیونیستی شد.

بر این اساس لاپید گفت: آماده‌ایم برای نجات اسیران به جای بن گویر و اسموتریچ در کابینه حضور داشته باشیم. من نمی‌خواهم نتانیاهو را نجات بدهم بلکه می‌خواهم اسیران را نجات بدهم.

رییس مخالفان کابینه کنونی رژیم صهیونیستی با اذعان به وجود اختلافات و مشکلات در فضای سیاسی این رژیم اعلام کرد: اجازه نمی‌دهم مشکلات سیاسی مانع از دستیابی به توافق بازگرداندن اسیران بشود.

اما از سوی دیگر حزب لیکود که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هدایت آن را بر عهده دارد در واکنش به سخنان لاپید ضمن اذعان به شکست این رژیم در جنگ علیه غزه بیان کرد: یاییر لاپید رییس مخالفان، ما را به سوی پایان فوری جنگ بدون تحقق پیروزی کامل سوق می‌دهد و ما با این موضوع موافقت نخواهیم کرد.