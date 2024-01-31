به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی آمار نظامیان صهیونیستی که در ۲۴ ساعت گذشته توسط مبارزان مقاومت فلسطین در غزه زخمی شدهاند را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ نظامی صهیونیست در جریان نبردهای غزه زخمی شدهاند.
این در حالی است که کمی پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود از زمان آغاز لشکرکشی به نوار غزه تاکنون ۲ هزار و ۷۹۷ نظامی صهیونیست زخمی شدهاند. بر اساس این گزارش، ۴۲۴ تن از این نظامیان به شدت زخمی شدهاند و حال آنها وخیم گزارش شده است. همچنین از میان ۵۶۰ نظامی به هلاکت رسیده از آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۲۲۳ تن از آنها در درگیریهای نوار غزه کشته شدهاند.
این آمار در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح میشود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمیشده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهانداشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست بگریزد و روی شکستهای خود سرپوش بگذارد.
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