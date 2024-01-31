  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۹

رییس پلیس راهور هرمزگان عنوان کرد؛

محدودیت‌های ترافیکی پلیس در سفر ریاست‌جمهوری به هرمزگان

محدودیت‌های ترافیکی پلیس در سفر ریاست‌جمهوری به هرمزگان

بندرعباس - رییس پلیس راهور استان هرمزگان، محدودیت‌های ترافیکی مراسم استقبال از ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی وی در زیر پرچم در شهرستان بندرعباس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صالح پور ضمن تبریک فرا رسیدن ایام‌الله دهه مبارک فجر، با اشاره به سفر رئیس جمهور محترم به استان هرمزگان و سخنرانی وی در زیر پرچم نوار ساحلی در جمع مردم بندرعباس گفت: از ساعت پنج عصر چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه تا ساعت ۵ عصر روز پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه، کلیه مسیرهای ورودی به بلوار ساحلی بندرعباس از ابتدای خیابان صمدو تا دور برگردان خواجه عطاء با محدودیت تردد و توقف مواجه خواهند بود.

وی افزود: در صورت پارک خودرو در مسیرهای اعلام شده خودروها توسط یدک کش به پارکینگ انتقال داده خواهد شد. معابر اطراف منتهی به بلوار ساحلی نیز با محدودیت تردد مواجه خواهند بود.

صالح‌پور در پایان از تعامل و همکاری همیشگی مردم با خادمان خود در پلیس راهنمایی و رانندگی برای تسهیل در امر رفت و آمد و اجرای طرح‌ها و محدودیت‌های ترافیکی تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 6010820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها