به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صالح پور ضمن تبریک فرا رسیدن ایام‌الله دهه مبارک فجر، با اشاره به سفر رئیس جمهور محترم به استان هرمزگان و سخنرانی وی در زیر پرچم نوار ساحلی در جمع مردم بندرعباس گفت: از ساعت پنج عصر چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه تا ساعت ۵ عصر روز پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه، کلیه مسیرهای ورودی به بلوار ساحلی بندرعباس از ابتدای خیابان صمدو تا دور برگردان خواجه عطاء با محدودیت تردد و توقف مواجه خواهند بود.

وی افزود: در صورت پارک خودرو در مسیرهای اعلام شده خودروها توسط یدک کش به پارکینگ انتقال داده خواهد شد. معابر اطراف منتهی به بلوار ساحلی نیز با محدودیت تردد مواجه خواهند بود.

صالح‌پور در پایان از تعامل و همکاری همیشگی مردم با خادمان خود در پلیس راهنمایی و رانندگی برای تسهیل در امر رفت و آمد و اجرای طرح‌ها و محدودیت‌های ترافیکی تقدیر و تشکر کرد.