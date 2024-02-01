فقط ۱۰ درصد ایرانی ها گروه خونی منفی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی اظهار داشت: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۹۶۴ هزار واحد خون در کشور اهدا شده که در مقایسه با ۱۰ ماهه نخست سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش داشته و کشورمان از نظر اهدای خون رتبه نخست منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه استان تهران با اهدای ۱۷ درصد از خون مورد نیاز بیماران در کشور رتبه نخست اهدای خون را دارد، افزود: استان‌های فارس، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران و خوزستان هم در زمینه اهدای خون بیماران در کشور پیشتازند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون تاکید کرد: آقایان می‌توانند هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار ماه یک بار خون خود را اهدا کنند و خوشبختانه ذخایر خونی کشور به صورت میانگین ۸ روز است که باید در فصل سرما و به ویژه پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان حفظ و ارتقا یابد تا نیاز بیماران در سراسر کشور به خون و فرآورده‌های خونی تأمین شود.

حاجی بیگی خاطر نشان کرد: هر سال با آغاز فصل سرما شیوع بیماری‌های فصلی و آلودگی هوا، میزان اهدای خون در کشور کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در فصل سرما در برخی استان‌ها مثل گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان به سبب حضور بیماران تالاسمی و بیماران خاص میزان مصرف خون بالاتر است.

حاجی بیگی گفت: ۹۰ درصد اهدا کنندگان خون در کشور گروه خون مثبت و فقط ۱۰ درصد گروه خون منفی دارند.