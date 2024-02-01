به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه هیأت عالی نظارت که به منظور بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد، اظهار داشت: برنامه ارائه شده مجلس فاقد زمان بندی لازم است و همچنین مجلس شورای اسلامی باید اقدامات انجام شده را گزارش می‌کرد تا هیأت عالی نظارت به بررسی آنها بپردازد، نه آنکه فقط برخی عناوین را در قالب اصلاح قوانین و برخی مواد آئین نامه داخلی مجلس گزارش کند.

محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت در ادامه با اشاره به سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام گفت: مجلس شورای اسلامی موظف به ارائه برنامه قوه مقننه در خصوص نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که این برنامه هرچند با تأخیر تهیه و برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، اکنون در دستور بررسی هیأت عالی نظارت از منظر تطبیق با معیارهای مصرح در بند "ج" و "د" سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قرار دارد.

رییس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دراین خصوص توضیحاتی در مورد نحوه بررسی و ارزیابی برنامه نحوه تحقق و اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در کمیسیون مشترک ارائه کرد.

درپایان هیأت عالی نظارت پس از بررسی و شور و ارائه توضیحات نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس جمهور و بیان دیدگاه‌های اعضای هیأت و با توجه به نحوه اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ادامه بررسی برنامه مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق و اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری به جلسات آتی موکول شد و مقرر گردید مجلس شورای اسلامی، آخرین اقدامات انجام گرفته در این زمینه را گزارش دهد تا بررسی موضوع در هیأت عالی نظارت به نحو دقیق‌تری صورت گیرد.