بررسی «نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی با هدف مهار اَبَر چالش‌های کشور»

جلسه مشترک کمیسیون زیر بنایی و تولیدی و کمیسیون اقتصادی و بازرگانی مجمع با موضوع «نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی با هدف مهار اَبَر چالش‌های کشور» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سید مهدی هاشمی در مورد جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و بازرگانی و کمیسیون زیربنایی و تولیدی گفت: «هیات عالی نظارت» مقرر کرده است که کمیسیون زیربنایی و کمیسیون اقتصادی برای بررسی «نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی با هدف مهار اَبَر چالش‌های کشور» جلسات مشترکی تشکیل داد و گزارشی در این خصوص به هیات نظارت ارائه کنند.

وی ادامه داد: در نهایت گزارش مشترکِ کمیسیون اقتصادی و کمیسیون زیربنایی در این خصوص جمع بندی و و در هیات نظارت مجمع قرائت و بررسی خواهد شد و پس از تایید هیات نظارت به مسئولان ارشد ارائه و خدمت مقام معظم رهبری نیز تقدیم می‌شود.

هادی رضایی

