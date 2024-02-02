بازداشت هفت جاسوس «موساد» در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقامات ترکیه امروز جمعه ۷ نفر را به اتهام فروش اطلاعات محرمانه به سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، (موساد) دستگیر کردند.

منابع امنیتی به خبرگزاری آناتولی گفتند که سرویس اطلاعاتی ترکیه می‌دانست که موساد از طریق بازرسان ویژه اهداف خود را در ترکیه ردیابی می‌کند.

منابع مذکور افزودند که در تحقیقات نهادهای امنیتی ترکیه، فعالیت‌های موساد مانند جمع‌آوری اطلاعات و بیوگرافی افراد، فعالیت‌های جاسوسی، مستندات عکس و ویدئو، نظارت و قرار دادن دستگاه‌های ردیاب علیه اهداف خود از طریق بازرسان ویژه، با دقت رصد و پیگیری می‌شد.

تحقیقات انجام شده توسط دادستان عمومی در استانبول تأیید کرد که ۹ نفر مظنون به فروش اطلاعات از طریق بازرسان ویژه به موساد بودند.

بر اساس این تحقیقات، اعضای شعبه‌های اطلاعات و مبارزه با تروریسم اداره امنیت استانبول، عملیات امنیتی همزمان را در استان‌های استانبول و ازمیر انجام دادند که منجر به دستگیری ۷ مظنون شد و مشخص شد دو مظنون دیگر قبلاً در چارچوب همان تحقیقات بازداشت شده بودند.

سرویس اطلاعاتی ترکیه در دسامبر ۲۰۲۲ عملیاتی را علیه بازرسان ویژه وابسته به موساد انجام داد که منجر به دستگیری ۶۸ نفر شد.

گفتنی است که وزارت اطلاعات ایران امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای از انجام یک پروژه‌ی ترکیبی عظیم خبر داد که طی آن ده‌ها جاسوس و عناصر تروریست وابسته به رژیم نژادپرست صهیونیست در ۲۸ کشور جهان و در سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و اروپا شناسایی شدند.