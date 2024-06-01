درس «میراث فرهنگی» به دروس مدرسه و دانشگاه اضافه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در نامهای به حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرد؛ درس «میراث فرهنگی» به ساختار دروس آموزش و پرورش و برنامهریزی برای اختصاص ساعاتی از آموزش در موزهها و مکانهای تاریخی-فرهنگی افزوده شود.
وی همچنین بررسی و برنامهریزی برای افزودن واحد درسی «آشنایی با میراث فرهنگی» را در فهرست دروس عمومی مقاطع کارشناسی دانشگاهها خواستار شده و واحد درسی «شناخت میراث فرهنگی (با گرایش مربوط به رشته)» را برای دروس پایه رشتههای علوم انسانی و هنر در مقاطع کارشناسی پیشنهاد کرده است.
دارابی در این نامه، اهمیت شناخت و معرفی ارزشهای فرهنگی ملموس و ناملموس در حوزه آموزشهای رسمی کشور را یادآور شده و آورده است: میراث فرهنگی به عنوان مهمترین رکن تحکیم پیوندهای فرهنگی جامعه و و منبع غنی خرد، دانش و تجارب زیست سرزمینی؛ حوزهای است که در صورت شناخت، معرفی و بهکارگیری شایسته به ویژه در عرصههای آموزشی میتوانند تکیهگاه و زمینهای مؤثر در مسیر تعالی و رشد کشور باشد.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در پایان نامه یادشده تأکید کرده است: این وزارت آمادگی کامل دارد در «برنامهریزی محتوایی دروس و برنامه ها»، «تألیف منابع آموزشی»، «برنامهریزی برای تأمین مدرسان» و «فراهم کردن زمینه حضور دانشآموزان و دانشجویان در موزهها و اماکن تاریخی» در قالب برنامهها و دروس آموزشی میراث فرهنگی، کمال همکاری را با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انجام رساند.
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