اسپانیا ابزارهای فیس بوک و اینستاگرام را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته AEPD، ناظر اطلاعات اسپانیا این ابزارها «اطلاعات روز انتخابات» (EDI) و « واحد اطلاعات رای دهنده»(VIU) نام دارند و احتمالا قوانین حفاظت از داده این کشور را نقض می کنند.

در همین راستا سخنگوی متا گفت: ابزارهای مخصوص انتخابات ما به طور خاص با توجه به حریم خصوصی کاربر و براساس قانون GDPR اتحادیه اروپا طراحی شده اند. هرچند ما با ارزیابیAEPD مخالف هستیم، اما با درخواست آنها همکاری کرده ایم.

AEPD نیز در بیانیه ای اعلام کرد: فرایند پردازش داده ای که متا طراحی کرده با قوانین حفاظت از داده اسپانیا تناقض دارد و حداقل اصول قانونی حفاظت از داده، به حداقل رساندن داده های جمع آوری شده و محدودیت دوره نگهداری آنها را نقض می کند.

همچنین به گفته این سازمان متا رای دهندگان واجد شرایط را براساس داده های پروفایل کاربران در خصوص شهر محل اقامت و همچنین IPآدرس های آنان انتخاب کرده است. این درحالی است که تنها شرط رای دهی در انتخابات اتحادیه اروپا، تبعه بزرگسال بودن یکی از کشورهای عضو منطقه است. همچنین پردازش داده ها، غیر ملزوم، نا متناسب و بیش از اندازه بوده است.