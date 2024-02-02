مبعث رویدادی عظیم در تاریخ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر اصلاندوز با تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) اظهار کرد: عید مبعث عید ابلاغ پیام رحمت پروردگار متعال بر بندگان است یکی از محبت های بزرگ خداوند بر جهانیا به ویژه مسلمان ها این بود که حضرت محمد مصطفی را برای پیامبری آنها برگزید.

وی خاطرنشان کرد: جشن های عیدهای بزرگ این چنینی آثار فاخری بر روحیه جوانان دارد بنابراین از مسئولان فرهنگی شهرستان اصلاندوز می خواهم امسال جشن های شایسته ای به این مناسبت برگزار کنند چرا که موضوع بعثت رسول گرامی اسلام(ص) حادثه ای بسیار با عظمت است.

جعفرزاده با تحلیل نقش بانک‌ ها در مشکلات اقتصـادی کشـور گفت: در دهه اخیر یکی از علل اصلی که روند به حاشیه رفتن تولید صنعتی را رقم زده، عدم حمایت از تولید مولّد به بهانه حمایت از نوپاها و آسیب‌پذیرها بوده است.

وی بیان کرد: بنگاه‌هایی که بخش بزرگی از منابع را به خود جذب می‌کنند و در عمل کالایی با کیفیت مناسب و قابل رقابت با محصولات جهانی ارائه نکرده‌اند شکی نیست که حمایت‌های مالی در ابتدای تأسیس بسیاری از شرکت‌ها امری قابل توجیه و مناسب است اما استمرار وضع موجود به جز گداپروری این شرکت‌ها نتیجه ملموس و محسوس چندانی نداشته است.

امام جمعه اصلاندوز افزود: از صنایع نوپا حمایت شده اما به ‌دلیل اصرار دولت‌ها به جلوگیری از ورشکستگی، بسیاری از آنها هنوز نوپا و ضعیف حال اگر بخواهیم نقش بانک‌ها را در توزیع نامناسب منابع برای حمایت از تولید مولد و توسعه‌گرا بررسی کنیم باید بحث را در دو بخش عوامل درونی و عوامل بیرونی مورد کنکاش قرار دهیم.

جعفرزاده ادامه داد: نقش مداخله‌گر دولت در اقتصاد، کسری بودجه دولت یا ام‌الامراض اقتصاد، ضوابط و مقررات دست و پاگیر بانکی. عوامل درونی اثرگذار بر عملکرد بانک‌ها عوامل موثر بر عملکرد این بنگاه های اقتصادی است.