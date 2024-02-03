بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال ابلاغ شد

مصطفی فعله گری در گفت‌وگو با مهر، شرایط و میزان اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را طبق بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد.

وی افزود: در این بخشنامه آمده است؛ به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تکریم مودیان مالیاتی، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم در موارد زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

وی بیان کرد: اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سا ل / دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه سال‏جاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد ریال است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان عنوان کرد: بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره است و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.

فعله‌گری تصریح کرد: بخشودگی جرایم مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای جز (۱) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صورت عدم اعتراض مودی برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا انصراف از اعتراض طرح شده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرونده‌های مذکور و در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ این نامه تا میزان ۱۰۰ درصد است.

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