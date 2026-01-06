به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری شامگاه سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به سیاستهای حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور، از ابلاغ بخشنامهای جدید در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی و تسهیل فرآیندهای دادرسی خبر داد.
وی با بیان اینکه این بخشنامه در راستای تقویت تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی تدوین شده است، اظهار کرد: هدف اصلی، کاهش پروندههای دادرسی مالیاتی، حمایت از فعالان اقتصادی و ایجاد انگیزه برای پرداخت داوطلبانه مالیات است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان در تشریح جزئیات این بخشنامه افزود: مودیانی که نسبت به مالیاتهای تشخیصی یا قطعیشده خود در هر یک از منابع مالیاتی و مراجع دادرسی اعتراض دارند، در صورت انصراف از ادامه اعتراض تا پایان دیماه ۱۴۰۴ و پرداخت حداقل ۵۰ درصد مالیات یا مانده بدهی به انتخاب خود، مشمول بخشودگی ویژه جرایم خواهند شد.
فعلهگری تصریح کرد: بر اساس مفاد این بخشنامه، معادل ۱۵ درصد مبلغ پرداخت نقدی مودیان از تاریخ ابلاغ تا پایان ماه جاری، بهعنوان اعتبار بخشودگی جرایم در نظر گرفته میشود که این مبلغ از جرایم مرتبط با مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۳ کسر خواهد شد.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی سازمان امور مالیاتی و تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: اجرای این بخشنامه میتواند ضمن کاهش حجم پروندههای دادرسی، به بهبود فضای کسبوکار، افزایش رضایتمندی مودیان خوشحساب و تقویت اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی کمک کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان گفت: این بخشودگی برای تمامی منابع مالیاتی مشمول و برای هر سال یا دوره مالی، به انتخاب مودی قابل اعمال است و مودیان میتوانند با استفاده از این فرصت قانونی، نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای خود اقدام کنند.
