به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «وعد القدو» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که آمریکا تلاش دارد منطقه را متشنج کرده و دامنه جنگ را با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی گسترش دهد.

وی افزود: حاکمیت عراق خط قرمز ما است و هرگونه تجاوزی از سوی آمریکا علیه این کشور با واکنش عملی رو به رو خواهد شد.

القدو اضافه کرد: تجاوز آمریکا علیه سوریه و عراق و یمن به مثابه ریختن نفت روی آتش است.

وی گفت: دوره آمریکا در خاورمیانه به دلیل جنگ افروزی‌های این کشور در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی رو به پایان است؛ رژیمی که دست به نسل کشی فلسطینی‌ها طی چهار ماه گذشته زده است.

پیش از این نیز «رعد التمیمی» یکی از رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تصریح کرد: آمریکا یک کشور اشغالگر است و دست به تجاوز و ارتکاب جنایات در عراق می‌زند.

وی افزود: این جنایات و تجاوزات آمریکا به بهانه‌های مختلف تکرار می‌شود. این کشور حامی و عامل شهادت و زخمی شدن بیش از ۹۰ هزار فلسطینی از طریق حمایت از رژیم صهیونیستی و ارسال بیش از ۱۰۰ هزار تن تسلیحات نظامی طی چهار ماه گذشته است.

التمیمی تصریح کرد: هدف قرار دادن مواضع عراق از سوی آمریکایی‌ها نقض حاکمیت این کشور بوده و باعث می‌شود اعمال فشارها برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از عراق تشدید شود.