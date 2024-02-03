به گزارش خبرگزاری مهر، «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت و گو با سایت خبری المعلومه عراق تصریح کرد: اگر تجاوز رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و محاصره این باریکه متوقف نشود نیروهای مسلح یمن به عملیات نظامی خود علیه کشتی‌های صهیونیستی در دریاهای سرخ و عرب ادامه داده و عمق اراضی اشغالی را هدف قرار می‌دهند.

وی در ادامه افزود: موضع یمن در قبال تجاوز رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه هرگز تغییر نخواهد کرد. تهدیدات آمریکا باعث نمی‌شود مواضع آمریکایی و صهیونیستی را هدف قرار ندهیم.

پیش از این نیز «علی القحوم» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در مواضعی ضمن حمایت از محور مقاومت در منطقه تاکید کرده بود: ما بار دیگر با اعلام همبستگی با گروه‌های مقاومت در عراق، سوریه، فلسطین و سرتاسر منطقه تاکید می‌کنیم یمن در موضع‌گیری و عمل در کنار گروه‌های مقاومت است.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کرد که یگان‌های موشکی نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک اهداف نظامی رژیم صهیونیستی را در منطقه ام الرشراش در ایلات هدف قرار دادند.

وی افزود: نیروهای یمنی به اقدامات خود برای ممانعت از عبور کشتی‌های صهیونیستی از دریای عرب و دریای سرخ ادامه خواهند داد.