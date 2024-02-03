خبرگزاری مهر، گروه سیاست: «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان هفته گذشته طی نشستی، از سفر قریبالوقوع «علی اکبر احمدیان» دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان به عراق خبر داد. به همین بهانه، مناسبات سیاسی و امنیتی تهران و بغداد بر اساس توافقنامه امنیتی میان دو کشور و نیز پرونده شهید سلیمانی و اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی از خاک عراق را مورد بررسی و واکاوی قرار دادهایم.
«دیدگاه ما درباره امنیت عراق این است که اگر هر طرفی قصد بر هم زدن امنیت عراق را داشته باشد، ما سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد»؛ این بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق با معظمله در آذر ۱۴۰۱ است.
جمهوری اسلامی ایران در عمل به اثبات رسانده که حامی امنیت و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق است؛ بزرگترین گواه این امر، زمانی است که عراق در آستانه اشغال توسط گروه تروریستیِ آمریکا ساخته داعش قرار داشت و این ایران اسلامی بود که به فرماندهی سیدالشهدای محور مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شر داعش را از عراق دور ساخت.
خود عراقیها نیز به این امر معترف هستند و تمام نخستوزیران اخیرشان از جمله «حیدر عبادی»، «عادل عبدالمهدی»، «مصطفی الکاظمی» و «محمدشیاع السودانی» اعلام کردهاند که ایران اولین کشوری بود که در قضیه داعش به داد عراق رسید.
حتی مقامات اقلیم کردستان عراق نیز بر نقشآفرینی نیروهای ایرانی تحت فرماندهی «حاج قاسم سلیمانی» در نجات «اربیل» پایتختشان از سقوط به دست داعش، معترف هستند و خود را مدیون جمهوری اسلامی ایران میدانند؛ در این زمینه «مسعود بارزانی» نفر اول اقلیم کردستان عراق، اظهارات صریح و شفافی را بر زبان رانده است.
با این همه طی چند سال اخیر، منطقه اقلیم کردستان عراق، به حیات خلوت تروریستهایی تبدیل شده که درصدد تهدید امنیت مردم ایران بودند. اوج این قضیه در جریان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ بود؛ در مقطعی که عناصر تروریست وابسته به گروهکهای تجزیهطلب، تلاشهایی را برای انجام اقدامات تروریستی در ایران اسلامی انجام دادند.
سرانجام در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، توافق امنیتی ایران و عراق به امضای «علی شمخانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق رسید. مهمترین مفاد این توافق پایان حضور تروریستها و عوامل ضد انقلاب در منطقه اقلیم کردستان بود.
آنطور که مقامات عراقی از جمله «باسم العوادی» سخنگوی دولت عراق، تصریح کردهاند: جلوگیری از تردد تروریستهای کُرد از عراق به ایران، تحویل دادن افراد تحتتعقیب، خلع سلاح و برچیدن اردوگاههای آنان، از فهرستهای مهم توافقنامه امنیتی ایران و عراق است. اما از مهمترین گروههای تروریستیِ موردِ اشاره در این توافقنامه میتوان به حزب دموکرات کردستان (حدکا)، حزب کومله و حزب پژاک اشاره کرد که در شمال استان اربیل و شرق استان سلیمانیه حضور دارند.
طبق توافقنامه امنیتی فوقالذکر، دولت عراق باید تا «۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳» یعنی «۲۸ شهریور ۱۴۰۲» گروههای تروریستی تجزیهطلب در خاک عراق و اقلیم کردستان را خلع سلاح میکرد و آنان را از پادگانهای نظامی در اقلیم کردستان اخراج میکرد.
در تاریخ ۲۲ شهریور «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق به تهران سفر کرد و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وی تصریح کرد: حتی یک ساعت فرصت دادن به تروریستها به زیان امنیت عراق، ایران، منطقه و اقلیم کردستان عراق است. ما بر اجرای دقیق توافقنامه امنیتی تأکید کردیم.
اما ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، موعد ضربالاجل ایران هم گذشت و مفاد توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق به طور کامل و دقیق اجرایی نشد؛ در همین زمینه «سرلشکر باقری» رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان، تذکراتی را به بغداد و اربیل داد.
«سرلشکر باقری» پیشتر در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱، طی اعلام موضعی، با اشاره به تحرکات گروههای تروریستی در شمال عراق گفت: اینکه ۳۰۰۰ نفر نیروی مسلح پشت دیوار مرز ما مرکز ساخت بمب داشته باشند، به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل نیست و ما با آنها مقابله میکنیم؛ لذا عملیات ایران علیه مقرهای گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب ادامه خواهد داشت.
سرلشکر باقری این را هم گفته بود که «طی این سالها مدام به اقلیم کردستان عراق تذکر دادیم و گفتیم این رسم همسایگی نیست که ما این همه به ملت عراق خدمت کنیم و بعد شما به گروهکهای تجزیهطلب اجازه ایجاد مقر نظامی و رسانه میدهید. بارها به ما قول دادند که جلوی اقدامت گروهکهای تروریستی را بگیرند، اما عمل نکردند؛ بنابراین تصمیم بر این شد تا با اینها مقابله کنیم و این امر بر اساس منشور ملل متحد و دفاع از خود است».
در تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری، یعنی سه روز پس از پایان مهلت دولت عراق برای پاکسازی مرزهای ایران از جولان تروریستهای تجزیهطلب، رییسجمهور کشورمان خواستار اعزام کارشناسان ایرانی به اقلیم کردستان عراق برای بررسی و حصول اطمینان از خلع سلاح کامل احزاب کُرد و تخلیه اردوگاههای آنان شد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان نیز با قدردانی از دولت مرکزی عراق برای اجرایی کردن بخشی از توافقنامه، خواهان اخراج احزاب تجزیهطلب ایرانی از کل خاک عراق شد و تاکید کرد «قرار این بود گروهکها ۲۸ شهریور بهطور کامل خلع سلاح شده باشند؛ اما آنچه در مهلت ۶ ماهه رخ داد، این بود که فقط قدری از مرزهای کشور فاصله گرفتهاند».
بدونتردید، جمهوری اسلامی ایران در بحث امنیت ملی خود با احدی مماشات نخواهد داشت و گواه این امر اخطارهایی است که در عالیترین سطوح لشکری و کشوری به مقامات اقلیم کردستان عراق و بغداد داده شده است. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مبتنی بر «ایجاد و گسترش صلح، ثبات و امنیت در کشورهای همسایه» است و هر طرفی که بخواهد این راهبرد اصولی را مخدوش کند، با پاسخ سخت ایران اسلامی مواجه خواهد شد.
قطعاً، در رفتوآمدهایی که بین مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق در روزهای پیشرو صورت خواهد گرفت، موضوع اجرای کامل و جامع توافقنامه امنیتی تهران و بغداد، در صدر رایزنیها خواهد بود.
اما یکی دیگر از موضوعاتی که دولت عراق باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد، بحث اخراج اشغالگران آمریکایی از خاک این کشوراست؛ اشغالگرانی که قطعاً برای همسایگان عراق، عنصری مخل امنیت تلقی میشوند.
دو دهه از حمله واشنگتن به عراق میگذرد و هنوز نیروهای آمریکایی با بهانههای امنیتی و سیاسی در خاک عراق حضور دارند. چهار سال پیش، پس از ترور فرماندهان محور مقاومت در فرودگاه بغداد، پارلمان عراق، اخراج نیروهای اشغالگر آمریکایی را تصویب کرد و در این زمینه دولت عراق، تکلیف قانونی برعهده دارد. «السودانی» نخستوزیر عراق چندی پیش صریحاً اعلام کرد که نیروهای آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند.
بدون تردید، ترور فرماندهان محور مقاومت توسط آمریکا، به وضوح به اثبات رساند که واشنگتن جاده صافکن گروههای تروریستی برای ناامن کردن منطقه است؛ بر همین اساس پارلمان عراق، اخراج تروریستهای آمریکایی را مصوب کرد. نیروهای سیاسی در عراق معتقدند حضور نیروهای آمریکایی در این کشور بویژه پس از جنایت ترور فرماندهان محور مقاومت، به یک بار سنگین سیاسی و امنیتی بر دوش عراق تبدیل شده است.
اما موضوع دیگری که اهتمام هر چه بیشتر هیأت حاکمه آمریکا را میطلبد، به سرانجام رساندن پرونده رسیدگی به جنایات عاملین شهادت «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» است. چهار سال از عملیات تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» و شماری از همرزمانشان میگذرد و ایران همچنان بهصورت جدی در مسیر انجام اقدامهای قضایی و حقوقی برای این پرونده گام برمیدارد.
«کاظم غریبآبادی» معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، چندی پیش در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور حاج قاسم گفت: بعد از اینکه کیفرخواست از سوی دادستانی تهران برای دادگاه در اردیبهشت ماه ارسال شد، شعبه ویژه مرکب از سه قاضی تعیین و اقدامهای قضایی آغاز شد تا فرآیند قضایی طی شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه ما به متهمان آمریکایی اعلام کردیم که میتوانند در دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کنند یا برای خود وکیل تعیین کنند، اظهار کرد: اگر متهمان وکیل معرفی نکنند، دادگاه برای آنها وکیل تعیین میکند.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که نخستین جلسه دادگاه ظرف دو تا سه ماه آتی برگزار شود، زیرا دادگاه اکنون در حال طی فرآیند اصول دادرسی و مفاد مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری است.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تداوم تماسها با عراق درباره پرونده ترور سردار سلیمانی، اظهار کرد: ما با عراق در تماس و مذاکره مداوم هستیم و از آنها خواستیم هرچه سریعتر تحقیقات را پایان داده و کیفرخواست خود را برای رسیدگی به دادگاه ارائه کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: هیأت عراقی در سفر چندی پیش خود به ایران اطمینان دادند که تحقیقاتشان بهزودی پایان مییابد و آنها هم کیفرخواست خود را به دادگاه تقدیم میکنند؛ یعنی در دو کشور این رسیدگی را خواهیم داشت.
اخراج آمریکاییها از عراق، امروز راحتتر از گذشته است
«سیدهادی سیدافقهی» کارشناس ارشد مسایل غرب آسیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، اظهار کرد: مساله همکاریهای امنیتی و اتاق عملیات مشترک میان ایران، عراق، سوریه و روسیه سابقه طولانی دارد و از زمان پیدایش داعش، ارتباط بسیار نزدیکی با مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی عراق وجود داشته است.
وی ادامه داد: متأسفانه آنچه این همکاریهای خوب را دچار شائبه میکند، وضعیت اقلیم کردستان عراق است. هر چند جمهوری اسلامی ایران عراق را یکپارچه میبیند اما به اعتبارات داخلی، اقلیم کردستان به عنوان یک حکومت خودمختار اختیاراتی برای خود قایل است؛ گاهی به جهت پناهدادن به سازمانهای تروریستی و کومله و حزب دموکرات کردستان و دیگر احزاب تروریستی، دچار سختی و حتی به بنبسترسیدن در تعامل با مسایل امنیتی مربوط به اقلیم میشویم.
کارشناس ارشد مسایل غرب آسیا گفت: در اغتشاشات پاییز سال گذشته، شاهد افزایش فعالیت اقلیم کردستان عراق علیه ایران بودیم که بستر مناسبی را برای تحرکات گروههای تروریستی ایجاد کردند و علیرغم شکایتها و گلههای دوستانه و حتی هشدارهای کتبی و مستند جمهوری اسلامی ایران، نتیجه مطلوب حاصل نشد.
سیدافقهی با اشاره به سفر قریبالوقوع دبیر شورایعالی امنیت ملی به عراق، افزود: سفرهای متعددی توسط مقامات امنیتی و سیاسی ایران و عراق انجام شده است و هنوز گره کور مساله اقلیم کردستان که تبدیل به کانون خطر برای منافع عالی کشور و امنیت شهروندان ما شده، باز نشده است و همچنان آمریکا و رژیم صهیونیستی در آنجا سرمایهگذاری میکنند.
جمهوری اسلامی ایران هرگز با کُردها در عراق دشمن نیست
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز با کُردها در عراق دشمن نیست و در بحرانها و همزمان با ظهور و نزدیکشدن داعش به دروازههای اربیل، در کنار مردم کُرد بود؛ با این وجود زلف اقلیم کردستان عراق به جای دیگری گره خورده است.
کارشناس ارشد مسایل غرب آسیا اضافه کرد: مصاحبههای وقیحانه «مسعود بارزانی» در حمایت از رژیم صهیونیستی و پناهدادن به عوامل موساد، برای ما قابل تحمل نیست؛ صبر جمهوری اسلامی ایران هم حدی دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته آقای «فواد حسین» که اخیراً پس از ضربه به مقر مهم موساد اظهارات ناپسندی را علیه ما مطرح کرد، به ایران آمد و گفت که از ایران خواهش میکنیم اگر مشکلاتی از سوی اقلیم پیش آمد، قبل از هر اقدامی، مساله را با ما در میان بگذارد تا از طریق مذاکرات سیاسی و همکاری سه جانبه میان ایران و دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، مشکلات حل شوند؛ ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و واقعاً تصور میکردیم حُسن نیت وجود دارد؛ درحالی که آنها فرصت تنفس میخواستند.
اسناد و مدارک موثقی از فعالیت تروریستها داریم
سیدافقهی افزود: بر اساس این پیشنهاد کمیته سهجانبه میان ایران، دولت مرکزی و اقلیم کردستان تشکیل و قرار شد اوضاع را بررسی و وضعیت میدانی را گزارش کنند که نسبت به چند مساله از جمله خلع سلاح گروههای تروریستی، گسیل نیروهای تروریستی از مرزها و استقرار نیروهای ارتش عراق توافق حاصل و قرار شد گزارشی ارائه شود اما در خلال این مدت، شاهد حضور سازمانهای تروریستی و فعالیتهای مخرب و جاسوسی موساد بودیم.
کارشناس ارشد مسایل غرب آسیا گفت: این حق جمهوری اسلامی ایران است که از خود دفاع کند اما وقتی ایران میخواهد مقابل عملیات باندهای مخرب ایستادگی کند، صدای تروریستها بلند میشود؛ ما اسناد و مدارک موثقی از فعالیت تروریستها داریم که میتوانیم تقدیم دولت عراق و اقلیم کردستان عراق کنیم.
وی با بیان اینکه مأموریت ذاتی سفر «احمدیان» امنیتی است و قطعاً در سرلوحه ملاقاتها و دیدارهای خود مسایل امنیتی و تقویت همکاریها با دولت عراق را مد نظر قرار خواهد داد گفت: امیدواریم در سفر آقای احمدیان نسبت به عملیاتیشدن همان مسایلی که اقلیم کردستان قبلاً متعهد شده بود، تاکید شود؛ ما نمیپذیریم که آمریکا هر طور که میخواهد علیه ایران، عملیات انجام دهد؛ الگوی ما همان الگوی رهبر معظم انقلاب است که «دوران بزن در رو، تمام شده است».
سیدافقهی با اشاره به رسیدگی به پرونده شهید سلیمانی در جریان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به عراق گفت: ممکن است در این سفر، بُعد امنیتی پرونده شهید سلیمانی هم مطرح شود. زمانی که آقای رییسی رییس قوه قضاییه بود، کمیته مشترک میان ایران و عراق برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد.
وی در این باره افزود: دولت عراق چندان توان ورود به این پرونده را ندارد چراکه یک طرف این پرونده، آمریکاییها هستند و پایگاههای مهم نظامی مثل «عین الاسد»، «حریر»، «ویکتوریا»، «التاجی» و … در اختیار آمریکاست. هرچند پارلمان عراق بعد از شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، همکاریها را لغو کردند اما آمریکا همچنان در عراق حضور دارد.
همه جریانهای سیاسی در عراق بر خروج آمریکا از این کشور تاکید دارند
وی با تاکید بر لزوم اخراج آمریکاییها از خاک عراق، افزود: در حال حاضر، اخراج آمریکاییها از عراق راحتتر است؛ حضور حشدالشعبی و جریانهای مردمی و همچنین ضربات مقاومت اسلامی عراق، وضعیت آمریکا را متزلزل کرده است. امروز همه جریانهای سیاسی در عراق بر خروج آمریکا از عراق تاکید دارند.
کارشناس ارشد مسایل غرب آسیا در همین باره ادامه داد: بنابراین در کنار دیپلماسی، «میدان» هم باید تقویت شود.
۶۵ درصد توافق امنیتی میان ایران و عراق انجام شده است
«سیدرضا صدرالحسینی» نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر پیش روی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق اظهار داشت: سفر مقامات سیاسی و امنیتی ایران و عراق موضوعی بسیار طبیعی است. بویژه در شرایط کنونی که موضوع مهم امنیت مرزها و افزایش گروههای تروریستی و هم چنین اخراج آمریکا از منطقه مطرح است، قطعاً این سفرها فشردهتر انجام میشود.
وی با بیان اینکه سفرهای مقامات امنیتی تسهیلاتی را هم برای مسایل اقتصادی فراهم میکند؛ ادامه داد: نباید این نکته را فراموش کنیم که درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای همسایه میتواند در جهت تأمین و تعمیق و افزایش و گسترش مسایل امنیتی هم تأثیر گذار باشد. جمهوری اسلامی ایران و عراق دو کشوری هستند که بیشترین مبادلات اقتصادی را به خاطر وجود طولانیترین مرزها با یکدیگر دارند.
کارشناس و تحلیلگر مسایل منطقه غرب آسیا با اشاره به فعالیت برخی از جریانهای تجزیه طلب و گروههای مخالف ملت ایران در عراق گفت: تغییرات چشمگیری طی یکسال گذشته با روی کار آمدن آقای السودانی در توافقی که از سالهای گذشته میان ایران و عراق صورت گرفته بود، اتفاق افتاده است و تجزیه طلبان مخالف ملت ایران به یک شعاع دورتر از مرز ایران گسیل شدند که امنیت قابل قبولی برقرار بود.
صدرالحسینی با بیان اینکه توافقنامه امنیتی از دوران نخست وزیر گذشته عراق وجود داشت اما در آن زمان اقدامات مؤثری انجام نمیشد، اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۶۵ درصد توافق امنیتی میان ایران و عراق انجام شده است که در طول یکسال گذشته قابل قبول است. همکاریهای مشترک برای تأمین امنیت برای دو طرف مرزها انجام شده؛ کمیتههای مختلفی در خصوص تأمین این امنیت و گسترش اقتصاد در منطقه شمال غرب ایران و استانهای کرد نشین عراق به وجود آمده است. نباید فراموش کنیم که مرزنشینان عراق در اربعین سال گذشته میزبان زائران ایرانی بودند و موکب هایی در آنجا برپا شد که خود این مساله یک تحول بزرگی در تأمین امنیت و گسترش روابط فرهنگی، عاطفی، مذهبی، تمدنی و اقتصادی به شمار میرود.
وی عنوان کرد: سفر آقای احمدیان به عراق میتواند مؤثر واقع شود. البته دو مرتبه آقای «قاسم الاعرجی» به ایران آمده که این سفر میتواند پاسخی به سفر او هم باشد و اگر ابهاماتی هم در مسایل مرزی وجود داشته باشد، میتواند حل و فصل گردد.
صدرالحسینی تصریح کرد: البته یک فضایی هم بعد از اصابت موشکهای ایران به مرکز جاسوسی موساد در اربیل به وجود آمد که اسناد و مدارک متقن و غیر قابل خدشه در این باره وجود داشت که ارائه شد. این موضوع با توجه به عمق روابط دو کشور علیرغم تلاش بدخواهان روابط حسنه دو کشور و ملت به سرعت پشت سر گذاشته شد و مباحث کارشناسی میان دبیر شورای عالی امنیت ملی و همتای خود در عراق مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفته است.
وی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق، افزود: با توجه به فشار افکار عمومی و مقاومت عراق، آمریکاییها در تلاشند پایگاههای خود را از منطقه جمع کنند که البته اعلام کردهاند از عراق خارج خواهند شد اما این تعهد آنها تا زمان خروج کامل از خاک عراق قابل قبول نیست. جریانهای مقاومت در عراق اعلام کردند که تعهدات آمریکا بر روی کاغذ قابل اعتماد نیست و تا زمانیکه عراق را ترک نکنند به حملات خود ادامه خواهیم داد.
کارشناس و تحلیلگر مسایل منطقهی غرب آسیا در مورد خروج آمریکا از سوریه پس از اخراج آنها از عراق، گفت: همزمان احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که نیروهای امریکاییها از سوریه هم خارج شوند ضمن اینکه آنجا هم متحمل ضربات سنگینی شدهاند اما به راحتی منطقه را رها نخواهند کرد. آمریکاییها علاقمند نیستند که یک راه ارتباطی امن میان تهران، بغداد، سوریه، ساحل مدیترانه و بیروت برقرار باشد و تلاش میکنند در این مسیر اختلالاتی ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه اگر امریکاییها از عراق خارج شوند حتماً مقاومت عراق کمک خواهند کرد تا آنها را از سوریه هم اخراج کنند، ادامه داد: بنابراین مقاومت باید به مسیر خود ادامه دهد تا آمریکاییها مجبور شوند از منطقه خارج شوند که البته این اتفاق خواهد افتاد.
صدرالحسینی اظهار داشت: امروز برای استراتژیستهای ایالات متحده این نکته مطرح است که اگر آمریکا از منطقه خارج شود مقاومت منطقه را اداره خواهد کرد که به ضرر منافع آمریکا خواهد بود. بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که امریکاییها تعهدات خودشان را یا به گونهای به تأخیر میاندازند که بتوانند شرایط منطقه را تغییر دهند و یا اینکه وضعیت نا آرامیها و کمک به تروریسم را تقویت کنند تا به نام مقابله با تروریسم در منطقه باقی بمانند.
وحدت جریانهای سیاسی عراق برای خروج آمریکا از منطقه
کارشناس و تحلیلگر مسایل منطقهی غرب آسیا در مورد احتمال استقرار آمریکاییها در اقلیم کردستان پس از خروج از عراق عنوان کرد: در حال حاضر یکپارچگی مقاومت و اعلام غیر رسمی حزب الله کردستان، شرایط را برای ماندن آمریکا در استانهای کردنشین هم فراهم نخواهد کرد. در طول روزهای گذشته علیرغم وجود بعضی اختلافاتی که میان شیعیان و اهل تسنن عراق، برای ماندگاری نیروهای آمریکا وجود داشت، یک توافقی انجام شد که همه این جریانها اعلام کردند که آمریکا باید عراق را ترک کند که این نشان دهنده وحدت میان جریانهای عراق است.
صدرالحسینی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین این موضوع هم چشم انداز روشنی است که هم نمایندگان پارلمان عراق باید آنرا خواستار باشند و هم دولت عراق قانون مصوب پارلمان را اجرایی کند. مقاومت هم نسبت به این مساله حساسیت دارد و درخواست خروج آمریکاییها از خاک عراق را دارد و با اهرم قدرت فشارهایی را به نظامیان متجاوز امریکایی وارد میکنند که این فشارها تا زمان خروج آنها ادامه خواهد داشت.
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