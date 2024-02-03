حمله پهپادی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه اشغالگران آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق امروز شنبه اعلام کرد: در راستای پایبندی به اصول خود در زمینه مبارزه با اشغالگران آمریکایی در عراق و منطقه و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه برادرانمان در نوار غزه نیروهای مقاومت اسلامی عراق امروز شنبه پایگاه اشغالگران آمریکایی را در حریر واقع در اربیل در شمال عراق هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق تاکید کرد: این حمله با استفاده از پهپاد علیه پایگاه اشغالگران آمریکایی در شمال عراق انجام شد.

این نیروها تاکید کردند که به اقدامات خود برای درهم کوبیدن مواضع دشمنان ادامه می‌دهند.