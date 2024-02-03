قهرمانی آسیا برای «کهنه سربازان» تیم ملی ایران رویا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و ژاپن امروز شنبه از ساعت ۱۵ در مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا فینال زودهنگام این مسابقات را برگزار خواهند کرد.
یک رسانه ژاپنی در یادداشتی به معرفی تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و آن را یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرد. رسانه «soccer-king» در تیم ایران را میراث «کارلوس کیروش» معرفی کرد که امیر قلعه نویی توانسته است تاکنون به خوبی از آن استفاده کند. در این خبر آمده است: قلعه نویی تاکنون ۵ عنوان قهرمانی در لیگ برتر ایران را به دست آورده و هدایت تیمهایی چون سپاهان، استقلال و تراکتور را بر عهده داشته است.
این رسانه نوشت: این تیم به محض اینکه توپ را از خط میانی به سمت زمین تیم حریف ببرد به تیم خطرناکی تبدیل میشود و به لطف حضور بازیکنانی بازیکنانی با فیزیک بدنی تحسین برانگیز که شبیه به رزمی کاران هستند میتوانند به خوبی حمله و گلزنی کنند.
در این یادداشت از خط دفاعی تیم ملی به عنوان یکی از نگرانیهای این تیم یاد شده شده است که بارها همچون بازی با ازبکستان در مقدماتی جام جهانی و دیدار تدارکاتی با بورکینافاسو با یک پاس پشت مدافعین دچار دردسر شده است.
یکی دیگر از مواردی که در این یادداشت به آن اشاره شده میانگین سنی بازیکنان تیم ملی ایران است اما منکر مهارتهای بالای این بازیکنان نمیشود و مینویسد: وجود تعداد زیادی «کهنه سرباز» در تیم ملی ایران مانعی برای قهرمانی در جام ملتهای آسیا نیست و این تیم آنقدر قدرتمند است که قهرمانی را هدف قرار دهد. بنابراین کسب چهارمین عنوان قهرمانی پس از ۴۸ سال یک رؤیا نیست.
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