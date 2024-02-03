دعوت رییس مرکز ملی فضای مجازی از مردم برای مشارکت در «پویش دعوت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی امروز صبح در نخستین گردهمایی فعالان قرارگاه‌های فضای مجازی سراسر کشور (دعوت) گفت: موضوع انتخابات و حضور مردم پای صندوق‌های رأی امروز یک مساله مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد چرا که دشمن در تلاش است که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی ناامید کند.

وی با بیان این که دشمنان انقلاب اسلامی در حال برنامه‌ریزی در حوزه شناختی هستند تا مردم را از حضور پای صندوق‌های رأی منصرف کنند، تاکید کرد: اگر بتوانیم موضوع شناختی را به درستی در کشور تبیین کنیم، شاهد بالاترین تأثیر آن در میزان مشارکت خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به سه محور اصلی در این حوزه اعلام کرد: محور اول، بحث سرنوشت مردم در انتخابات است که باید به درستی جایگاه مجلس در قانون گذاری و ایجاد چارچوب‌های اجرایی برای کشور ترسیم شود تا مردم درک جامعی از نقش خود بر آینده کشورشان داشته باشند.

وی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، رفع مشکلات مردم، محور دومی است که در مشارکت مردم در انتخابات تأثیرگذار است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به محور سوم به عنوان اصلی ترین محور مؤثر در مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو، گفت: مساله امنیت محور مهمی است که در صورت تحقق یک انتخابات پرشور با سطح مشارکت بالا برای کشور، قدرت جدیدی به ارمغان آورده و نور امیدی در دل ملت‌های منطقه ایجاد می‌کند.

وی با بیان این که باید بر این سه محور برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند تمرکز کنیم، افزود: دشمن برای هر سه محور برنامه ویژه داشته و در حال تزریق ناامیدی در تأثیر گذاری بر آینده کشور و تاکید بر مشکلات مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای برای کاهش استقبال از انتخابات است.

آقامیری تصریح کرد: به همان میزان که مشارکت بالا برای کشور در نمایش جلوه قدرت در منطقه مهم است، برای دشمن نیز مشارکت پایین مردمی در ایجاد یأس در سطح منطقه اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: با توجه به بعد تبیینی این سه محور و تأثیر ذهنیت، خاطرات و تجربه‌های فردی در آن، باید بر دعوت‌های انفرادی و جریان سازی در این حوزه تمرکز کنیم تا انشاالله انتخاباتی پرشور داشته باشیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تأثیر تعامل مستقیم بر باز کردن گره‌های ذهنی مردم و ایجاد حرکت جهشی در میزان مشارکت در انتخابات گفت: از همه دعوت می‌کنم در این پویش مشارکت داشته و نقطه نظراتی که می‌تواند به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در تحقق و اجرای این هدف کمک کند، در اختیار ما قرار دهند.