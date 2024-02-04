حمله اوکراین به یک نانوایی در لوهانسک؛ دست کم ۲۰ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، براساس اعلام وزارت فوریت‌های اضطراری روسیه، در پی حمله ارتش اوکراین به شهر لیسیچانسک در جمهوری خلق لوهانسک و بمباران یک نانوایی، دست کم ۲۰ نفر کشته شدند.

این وزارت اعلام کرد: تیم‌های امداد و نجات ۲۰ جسد را بعد از بمباران از زیر آوار بیرون کشیده‌اند. امدادگران به‌رغم خطر حمله مجدد همچنان به آواربرداری و عملیات جست و جو برای یافتن افراد یا اجسادی که زیر آوار هستند، ادامه می‌دهند.

مقامات منصوب روسیه در جمهوری خلق لوهانسک گفته‌اند که نیروهای ارتش اوکراین عصر دیروز به یک نانوایی در لیسیچانسک حمله کرده‌اند و عملیات امداد و نجات تمام طول شب در جریان بوده است.

جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون در سپتامبر ۲۰۲۲ برای پیوستن به روسیه همه‌پرسی برگزار و اکثریت رای‌دهندگان با الحاق این مناطق به روسیه موافقت کردند. این مناطق هم‌اکنون بخشی از روسیه محسوب می‌شوند.