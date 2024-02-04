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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۸

سرهنگ نوری خبر داد؛

بازداشت ۴ جیب بر حرفه‌ای تبعه افغانستان

بازداشت ۴ جیب بر حرفه‌ای تبعه افغانستان

فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی پلیس پیشگیری فاتب گفت: با تلاش و هوشیاری عوامل انتظامی نمایشگاه بین المللی ۴ جیب بر حرفه‌ای که از اتباع کشورهای دیگر سرقت می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد نوری فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی پلیس پیشگیری فاتب گفت: سیزده بهمن ماه در پی گزارش چند فقره کش رو زنی از نمایشگاه بین‌المللی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از مأموران انتظامی زبده مستقر در نمایشگاه قرار گرفت.

وی عنوان داشت: بررسی‌های اولیه نشان از این داشت ۴ سارق با همکاری یکدیگر اقدام به سرقت می‌کند که در یک عملیات پلیسی ۳ سارق دستگیر ولی یکی از سارقان که راکب موتورسیکلت بود از محل متواری شد.

این مقام انتظامی ابراز داشت: با تحقیقات پلیسی مشخصات ظاهری متهم شناسایی تا اینکه در گشت زنی‌های انتظامی موتورسوار سارق که روز گذشته در حال شناسایی سوژه برای سرقت بود شناسایی و در یک عملیات پلیسی قبل از سرقت از اتباع کشورهای خارجی دستگیر شد.

سرهنگ نوری تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری ۱۴۵ ونک در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به چند فقره سرقت با روش کش روی از داخل نمایشگاه بین‌المللی به فروش اموال مسروقه به افراد مالخر با همکاری سایر همدستانش در قالب تیم‌های تک‌نفره و چندنفره معترف شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به گزارش سرقت‌های مشابه تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرایم احتمالی با هماهنگی مقام قضائی ادامه دارد.

کد مطلب 6014114

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      335 242
      پاسخ
      انقدر افغان هارو اخراج نکنید تا خود مردم دست بکار بشن
      • ناشناس IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        82 92
        شما متن درست بخون. نوشته از اتباع کشور های خارجی سرقت میکردن؛ نه این که افغانی باشند. بدون توجه به خبر و منابعش به افغانی ها تهمت میزنید واقعا که
      • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        63 30
        واقین کسی که از اتباع سرقت میکنه طرفداری میکنی؟
      • عنایت اله ایوبی IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        66 40
        اکثریت ایرانی ها با افغان ها برخورد انسانی دارند ، که من منحیث یک افغانستانی از آنها سپاسگزاری میکنم . برای شأن احترام میگزارم ، صرف نظر که ما اخراج بکنند و یا نه این مهم نیست . هیچ کس در افغانستان از گرسنگی نمرده .
      • صادق IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        67 94
        با عرض سلام تو کشور تان هر واقعه که میشه به افغان ها ربط ندهید لطفاً
      • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        6 12
        مگه قانون جنگله..هرج مرج هست‌..اتباع عیر قانونی اخراج میشن .نه کسانی که تبعه ایران شدن.مثل ایرانی که رفته مثلا قبرس
      • شریعتی IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        17 21
        دوست نژاد پرست عزیز خبرو کامل بخون نگفته دزدا افغانی بودن بلکه جیب برها از اتباع اخاذی میکردن
      • RO ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        13 23
        متن را بخوان بعد نظر بده
      • ج IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        6 13
        دزد دزده فرقی نمیکنه امروز خارجی فردا ایرانی ا
      • ناشناس IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        33 16
        اتفاقا افغانی اند بالا نوشته شده افغانی اند
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      52 12
      پاسخ
      احسنت به نیروی انتظامی
      • ارش IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        13 3
        تو سر مقاله نوشته ۴ تبعه افغانستان
    • غلامحسین IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      82 22
      پاسخ
      بادستمریزاد برپرسنل فراجا بهتره دولت محترم اتباع خارجی که مرتکب جرم درکشورمان میشوند علاوه برخورد قضایی شدید نسبت به تردد افاغنه که مرتکب سرقت و دیگر جرایم میشوند دراسرع وقت اقدام نماید متاسفانه درسال اخیر ورود غیر مجاز اتباع بیگانه مخصوصان افاغنه به کشور زیاد شده است
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      69 14
      پاسخ
      با یک برنامه ریزی درست آرام آرام کمک کنید برند کشورشان همون افغانستان هم آباد میشه اینجوری که شما گرفتید حتماً ایران افغانستان خراب میکنید
    • عنایت‌الله از افغانسان IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      47 24
      پاسخ
      چه یک خبر مهم ؟ بد تر از چای دبش !
      • یک ایرانی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
        0 0
        سلام برو در افغانستان هم ببین اصلا چیزی برای خوردن دارین؟
    • س.ر IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      108 43
      پاسخ
      نمک ایرانی میخورند و نمکدون میشکونند. مردم ،دولت که بفکر نیست. حداقل خودمون بفکر اینده ای بچه‌هامون باشیم. چند سال دیگه بچه‌های ما تو مملکت خودمون غریب میشوند.
      • میلاد IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        10 21
        داداش متن رو قشنگ بخون. نوشته از اتباع خارجی سرقت میکردن. دزدا اتباع نبودن.
    • ه IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      25 5
      پاسخ
      ما ملت ایران باید فقط افغان ها را بیرون کنیم
    • رضا IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      4 9
      پاسخ
      این خبر یعنی سارق ها از اتباع کشور دیگه سرقت می کردن ...حداقل تیتر رو عوض کنین
    • محد رضاشاه قریش الامینی IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      15 1
      پاسخ
      افسوس هراز افسوس به منو مردمم
    • جلیل بندقیری IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      15 0
      پاسخ
      چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      15 1
      پاسخ
      اینارو هردو دستاشون قطع کنيد که براي دیگران عبرت بشه
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      9 2
      پاسخ
      18/54متن تو درست بخوان نوشته بازداشته 4جیب بر حرفه ای تبعه افغانستان
    • عنایت‌الله از افغانسان IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      8 1
      پاسخ
      چه خبر نگار حرفه ای ! به به
    • نیلو IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      6 17
      پاسخ
      آقا متن رو درست بخونید،نوشته از اتباع خارجی سرقت میکردن،حالا خوبه که افغانی ها هستن تا هر چی شد بپرید بهشون
    • علی IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      19 0
      پاسخ
      خب بعد همه جای دنیا هست منتهی کشور ایران الآن وضعيت اقتصادی معیشت تولید کار دروضعیت خیلی بدی قرار داریم وپتانسیل پذیرش این همه مهاجر چتد میلیونی را نداریم اگر جامعه درحال توسعه پیشرفت تولید اقتصاد بود بله نیاز به نیروی کار مازاد خارجی بیشتری داشتیم ولی آلآن وضعیت پذيرش این هجم ازمهاجر نداریم
    • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      21 2
      پاسخ
      سر تیتر خبر نوشته بازداشت ۴ جیب بر حرفه ای تبعه افغانستان
    • نعمان IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      10 31
      پاسخ
      مشکل اصلی متن اول خبرگذاری هستش که بد توضیح داده به اتباع دروغ نبندید.
    • باسلام . RO ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      21 2
      پاسخ
      نیکی که از حد بگذرد..فلانی خیال باطل کند.
    • سید IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      26 3
      پاسخ
      بعضیا بلا نسبت خودشون را زدن که نمیفهمن ،متن را میگن درست بخوانید ما درست خواندیم نوشته بازداشت 4جیب بر حرفه ای تبعه افغانستان ،یعنی افغانی بودن که دزدی میکردند
      • ali IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        0 3
        اگه درست میتونی که اینطوری نمیگفتی.گفته سرقت از اتباع خارجی ن سارقین خارجی
    • پارسی IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      25 3
      پاسخ
      خوشگله خودت یه سری به خودت بزن !!متن خبر دقیقا اشاره به ۴ نفر تبعه افغانی کرده که از اتباع خارجی نمایشگاه بین المللی سرقت میکردن؟؟؟؟؟بله اومدی یه نظری بدی ولی زرت دادی؟؟؟؟؟
    • Ali IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      7 9
      پاسخ
      لطفا در انتخاب تیتر خبر دقت کنید ،چهار سارق ک از،،،،، اتباع خارجی ،،،سرقت میکردند .نه چهار سارق خارجی،
    • مهدی IR ۰۲:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      3 11
      پاسخ
      با سلام خدمت دوستان عزیزم من ایرانی هستم و افتخار میکنم به ایرانی بودنم‌ و کشور عزیزم‌ ایران خاهش میکنم توجه کنید در همجایه دنیا افراد خوب هستند بد هم هست . پس بخاطر چند نفر که اشتباهی میکنند جمع نبندید چه بسا ایرانیهایی هستند که در کشورهایه دیگر مرتکب جرم و خطا میشوند و ما دوست نداریم جمع بسته
    • جری لویس IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 15
      پاسخ
      انصافا اینکه ننوشته افغانی. فقط نوشته جیب برها در نمایشگاه بین المللی از اتباع کشورهای دیگر سرقت میکرده.لطفا مرگ و شب اول قبر رو فراموش نکنیم. چون اون ما رو فراموش نمیکنه و منتظر ماست.یاعلی(ع) مدد
    • سیروس AE ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      16 3
      پاسخ
      سلام ایول بابا به برادران نیروی انتظامی ان شاالله تعالی همیشه زنده باشید فدایت شوم همه عزیزانم هستید
    • اسفندیار ایران دوست DE ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      11 12
      پاسخ
      من نزدیک ۲۰ تا کارگر افغانی دارم ۵۰ تا کارگر و کارمند ایرانی، ۲۰ ساله با افغانیا سروکار دارم وتا حالا افغانی دزد ندیدم، همه شون نماز خون پاک و صادقانه کار میکنن، ولی امان از دست ما ایرانی ها،
    • AE ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      39 6
      پاسخ
      تبعه کشوری که بیاد توایران سرقت یا هرجنایت دیگه انجام بده باید بلایی سرش دراورده که دیگه درس عبرتی بشه برای دیگراتباع درغیراینصورت وچنانچه دستگیرنشه باخیال راحت به کشورخودش فرار میکنه.
    • 72363622 IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 15
      پاسخ
      عجب حاشیه سازایی هستین یارو داره میگه بازداشت چهار نفر بخاطر دزدی از اتباع
    • مهدی IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      12 0
      پاسخ
      باسلام لطفاً دستهایشان را قطع کنید. شب گذشته صحبت از قطع دست شد یکی از دوستان که اتفاقا ایشان هم به دلایل خانوادگی کارشان به زندان کشیده شده بود گفتند یکی از محکومان به قطع انگشتان در زندان نماز خوان شده بود وهمیشه در صف اول نماز حضور داشته. وحکم قطع ید این سارق سابقه دار لغو شده از فردا نماز تعطیل
    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      9 14
      پاسخ
      عنوان خبر غلط انداز است . جیب برها از اتباع جبب بری میکردند نه اینکه خود جیب‌برها اتباع باشند لطفاً در انتخاب عنوان دقت کنید.
    • امید IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      17 1
      پاسخ
      مردم کار به افغانی ندی ، وقتی مردم خودشون کار میدن دیگه افغانی هر کاری می‌کنه بعد میگن دولت ، یه قانونی بزاری
    • سیدعباس حسینی RU ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      5 4
      پاسخ
      این نحوه اطلاع رسانی درست نیست.مملو از شبهه.چرا عنوان خبر با شرح آن یکسان نیست؟بخاطر بازدیدبیشتر؟ من به گوگل شکایت میکنم.
    • زهرا IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 16
      پاسخ
      چرا تیتر باید با محتوا این قدر در تناقض باشد برخی افراد فقط تیتر را می خوانند و قضاوت می کنند
    • محمد ابراهیمی IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      3 11
      پاسخ
      واقعا بعضی موقع‌ها چیزایی که درباره افغانستانی‌ها می‌شنوم شرم به وجودم میاد افغانستان و ایران یه روابط خونی دارن نمی‌دونم چرا بعضی از آدما این روابط می خواهند خراب بشه
    • محمد IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      15 1
      پاسخ
      همه مردم با اخراج افغانها موافقن ولی دولت گوش نمیده اونوقت از مردم انتظار حرف شنوی دارن
    • US ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 9
      پاسخ
      هر گناهی که میشه به اتباع ربط ندین والله هر جا خوب وبد داره
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 9
      پاسخ
      اول این که فکر نکنم که اتباع افغانستان عزیز باشد اگرکه باشد باید محاکمه علنی باید شود تا راس ودروغ معلوم شود
    • US ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 5
      پاسخ
      از نظر شما ها یکی سواد درس حسابی نداریم بابا نوشته از اتباع خارجی سرقت می کردن خدا یا این رو شفا بده
    • حسین IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 5
      پاسخ
      باسلام خدمت همه عجیبه که بیشتر نظر ها راجب به اینه که افغان بوده یا نبوده ، خوب و بد در همه جای دنیا هست، حالا اگه یه ایرانی تو یه مملکتی دزدی کرده یعنی که همه ایران و ایرانی دزدن؟ این چه منطقیه ، خدا ان شاء الله به همه ما راه راست رو نشون بده ،
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      7 3
      پاسخ
      مگه تو مملکت غیر اتباع افغان اتباع دیگه ای به صورت گسترده داریم
      • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
        4 10
        افغانی یعنی مردزندگی زندبادافغانستان
    • IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      3 8
      پاسخ
      افغانی‌ها ‌هر‌کجای‌دنیا که برن همه جا خاک خداست وبرای خدا هم میمونه هیچ کس ایران یا کشورهای دیگه را با خودشون به اون دنیا نبردن افغانی‌ها هر کجا که باشن بالا سر خدای دارن
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      6 0
      پاسخ
      عزیزان که میگی افغانی نیستن چراپس سرمقالش نوشته چهارجیب حرفه ای تبعه افغان خب اینم الکی نوشته ینی اگع الکی نوشته پس همش الکیه
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      5 1
      پاسخ
      متن بالا رو بخون نوشته بازداشت 4 جیب بر تبعه افغانستان نگید افغانی نبودن
    • UA ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      6 0
      پاسخ
      کسی ک خلاف میکنه باید دستگیر بشه افغانستانی ایرانی عراقی نداره
    • خضری IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 4
      پاسخ
      افغانهابایدبه کشورخودبروند.
    • علی IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 3
      پاسخ
      گفته سرقت از اتباع خارجی با دقت بخونید توهین نکنید خوبیت ندارد.
    • موسوی IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 4
      پاسخ
      واقعاا متااسفم چرا وقتی مجرم ها افغانی نیستن موضوع ومقدمه شو افغانی زدید
    • محمد IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      3 0
      پاسخ
      سلام به نیروی همیشه بیدار انتطامی خدا قوت حدودآ شش ملیون افغان مهاجر در کشور هست وهمه نوع افراد هم بینشان هست بایستی وزارت کشور فکری بکند برای خروج افغان ها واقعا گذشته از همه خرابکاری. کارگر ایرانی کار گیرش نمیاد باید فکری کرد آقایان وزارت کشور به فکر کارگر ایرانی که شام شب نداره باشید
    • Zohal IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این اخبار گزارششو بزنید تا تیتر اخبارشو درست کنه معلوم نیس فازش چیه
    • سالار خان IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سلام یه همه عزیزان مخصوصا افغانهای پر ناله و غم .شما بجای غر زدن از شرایط کشور ما ایران باید یقه حاکمان زورگو و بی توجه خودتون رو بگیرید .در کشور ما میهمان هستید و میزبان که ما ایرانیها باشیم خسته است .

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