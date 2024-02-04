به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهزاد نوری فرمانده یگان‌های حفاظت فیزیکی پلیس پیشگیری فاتب گفت: سیزده بهمن ماه در پی گزارش چند فقره کش رو زنی از نمایشگاه بین‌المللی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از مأموران انتظامی زبده مستقر در نمایشگاه قرار گرفت.

وی عنوان داشت: بررسی‌های اولیه نشان از این داشت ۴ سارق با همکاری یکدیگر اقدام به سرقت می‌کند که در یک عملیات پلیسی ۳ سارق دستگیر ولی یکی از سارقان که راکب موتورسیکلت بود از محل متواری شد.

این مقام انتظامی ابراز داشت: با تحقیقات پلیسی مشخصات ظاهری متهم شناسایی تا اینکه در گشت زنی‌های انتظامی موتورسوار سارق که روز گذشته در حال شناسایی سوژه برای سرقت بود شناسایی و در یک عملیات پلیسی قبل از سرقت از اتباع کشورهای خارجی دستگیر شد.

سرهنگ نوری تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری ۱۴۵ ونک در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به چند فقره سرقت با روش کش روی از داخل نمایشگاه بین‌المللی به فروش اموال مسروقه به افراد مالخر با همکاری سایر همدستانش در قالب تیم‌های تک‌نفره و چندنفره معترف شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به گزارش سرقت‌های مشابه تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرایم احتمالی با هماهنگی مقام قضائی ادامه دارد.