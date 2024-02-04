سرلشکر موسوی درگذشت امیر آذرفر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عروج امیر سرتیپ دوم غضنفر آذرفر فرمانده غیور لشکر ۶۴ ارومیه و فاتح ارتفاعات حاج عمران پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ



بار دیگر با عروج مردی از صفوف مجاهدان راه خدا به آسمان، خاطرات ناب سالهای دفاع مقدس احیا شد.

نام امیر سرافراز ارتش اسلام، فرزند ایران، سرتیپ دوم جانباز غضنفر آذرفر، با فتح ارتفاعات حاج عمران در عملیات پیروز کربلای ۷ عجین شده است.

مرحوم امیر آذرفر از شمار اسوه های شجاعت، غیرت، وطن دوستی و افتخار ایران و ایرانی است که در طول زندگی سربازی و سالهای جنگ تحمیلی وفرماندهی بر لشکرهای اقتدار آفرین ارتش، نقش بسزایی در دفاع از کشور داشت.

انسانی مومن و وارسته و مدیری شایسته و توانمند در اجرای ماموریت های دشوار که با ایمان به حقانیت دفاع مشروع و حفظ هویت و تمامیت ارضی ایران سربلند اسلامی در دوران دفاع مقدس، هم رکاب با شهید عزیز سپهبد علی صیاد شیرازی، حماسه ها آفرید.

ملت شریفمان، طراحی و فرماندهی موثر و روحیه بخش آن قهرمان سالهای جنگ تحمیلی در عملیات کربلای ۷ و آزادسازی ارتفاعات شمالغرب در شرایط بسیار دشوار جوی را فراموش نخواهد کرد .

امیر آذر فر با وجود دانش بالای نظامی و فرماندهیِ مقتدرانه، الگویی از تواضع و فروتنی بود و موفقیت های خود را مرهون وجود گرانمایه و همراهی سربازان، درجه داران و افسران هم رزم خود می دانست.

عروج آن فرمانده رشید ارتش جمهوری اسلامی ایران را به محضر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز، پیشکسوتان عرصه جهاد بویژه خانواده صبور آن مرحوم و مردم قدرشناس ایران و خطه قهرمان خیز لرستان تسلیت عرض می کنم و رجای واثق دارم با لطف خدای عادل، ماوا در بهشت برین، پاداش مجاهدت های آن رزمنده و فرمانده مخلص خواهد بود.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی