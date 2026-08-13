https://mehrnews.com/x3cNdx ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱ کد مطلب 6915395 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱ اجتماع باشکوه مردم در مشگین شهر مشگین شهر- اجتماع باشکوه اقتدار در مشگین شهر به یکصد و شصت و پنجمین شب رسید و مردم ولایتمدار فریاد انتقام سر دادند. دریافت 9 MB کد مطلب 6915395 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی ملت ایران، نقشه دشمنان برای فروپاشی نظام را ناکام گذاشت تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از جبهه مقاومت حضور کاروان ۵۰ نفره پزشکان در موئیل مشگینشهر مشگینشهر در تعطیلات آخر هفته میزبان ۱۰۰ هزار مسافر و گردشگر است افتتاح و کلنگزنی ۲۷ طرح شیلاتی به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اردبیل اجتماع پرشور مردمی مشگین شهر در دفاع از رهبری ساماندهی خبرنگاران مشگینشهر در دستور کار قرار گرفت اختلافات سیاسی عامل اصلی عقبماندگی مشگینشهر است برچسبها اردبیل مشگین شهر تجمع مردمی
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