  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱

اجتماع باشکوه مردم در مشگین شهر

اجتماع باشکوه مردم در مشگین شهر

مشگین شهر- اجتماع باشکوه اقتدار در مشگین شهر به یکصد و شصت و پنجمین شب رسید و مردم ولایتمدار فریاد انتقام سر دادند.

دریافت 9 MB
کد مطلب 6915395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه