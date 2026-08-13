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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۳

خروش حماسی مردم انقلابی بیله سوار

خروش حماسی مردم انقلابی بیله سوار

بیله سوار- خروش حماسی مردم انقلابی بیله سوار در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی تکرار شد.

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کد مطلب 6915401

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