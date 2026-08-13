https://mehrnews.com/x3cNdF ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۳ کد مطلب 6915401 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۳ خروش حماسی مردم انقلابی بیله سوار بیله سوار- خروش حماسی مردم انقلابی بیله سوار در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی تکرار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6915401 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی ملت ایران، نقشه دشمنان برای فروپاشی نظام را ناکام گذاشت اردبیل استوار در مسیر مقاومت اجتماع باشکوه مردم اردبیل در دفاع از ولایت حماسه آفرینی عاشقان ولایت در اردبیل یکصد و هفتادمین شب اجتماع اقتدار در بیله سوار اردبیل بازوی قدرتمند جبهه مقاومت بیلهسوار؛ تجلیگاه غیرت و حماسه در سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر شهید
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