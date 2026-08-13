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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۰

نخست وزیر عراق: اجازه نمی‌دهیم از خاک ما علیه همسایگان استفاده شود

نخست وزیر عراق: اجازه نمی‌دهیم از خاک ما علیه همسایگان استفاده شود

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که اجازه نقض حریم هوایی و حاکمیت کشورش را به هیچ کس نخواهد داد، همچنان که نمی گذارد خاک و حریم هوایی عراق منشأ حمله به همسایگان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در بازدیدی شبانه از مرکز عملیات فرماندهی پدافند هوایی کشورش، بر ضرورت حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی عراق تأکید کرد.

الزیدی گفت: آسمان و حاکمیت عراق نمادهایی هستند که اجازه نخواهیم داد حریم هوایی کشور از سوی هیچ طرفی نقض یا امنیت آن خدشه‌دار شود.

وی افزود عراق هم‌زمان با تلاش برای حفاظت از امنیت و حاکمیت ملی اش، اجازه نخواهد داد خاک یا آسمانش نیز به نقطه آغاز حملات به کشورهای همسایه تبدیل شود.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد نقش این کشور به تقویت امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند و نیروهای مسلح عراق دژی مستحکم برای حفاظت از کشور، حاکمیت و تصمیم ملی آن هستند.

الزیدی در پایان گفت: پدافند هوایی سپر آسمان عراق و نخستین خط دفاعی از حاکمیت آن بوده و ایجاد نیروهای مسلح توانمند، یکی از ارکان اساسی در تثبیت حاکمیت عراق و تقویت توانایی این کشور برای اتخاذ تصمیم‌های سیاسی و نظامی مستقل است.

کد مطلب 6915402

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