به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «نایب بوکله» (Nayib Bukele) رییس جمهور ۴۲ ساله السالوادور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد؛ انتخاباتی که وی آن را همه پرسی برای مشخص شدن نظر مردم در مورد عملکرد دولت نخستش تعبیر کرده بود.

بوکله در خانواده‌ ای فلسطینی‌ تبار به دنیا آمد و پدرش یکی از سران بانفوذ جامعه مسلمانان السالوادور بود.

وی پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، شهردار 2 شهر السالوادور از جمله پایتخت این کشور بود. او در دور نخست موفق به کاهش شدید نرخ قتل و ناامنی در یکی از ناامن‌ ترین کشورهای جهان شد.

چالش اصلی «نایب بوکله» در دور دوم ریاست جمهوری، احیای رشد اقتصادی در راکدترین اقتصاد آمریکای مرکزی بود.